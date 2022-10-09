國中生開學15天被打4次　霸凌者讚「老師人超好」：只說下次別犯

▲霸凌者痛毆遲緩生，竟在群組大讚「老師人超好」、「只是說下次不要這樣」。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

文末新增：班級群組對話截圖

基隆某國中一名遲緩生入學僅短短15天，就遭同學痛毆4次，甚至壓頭撞牆。家長發現孩子傷痕累累，進一步查看臉書，赫見施暴者持續在臉書留言羞辱、威脅，還在班級群組內囂張笑說「我灌了他好幾拳，老師只說下次不要這樣，老師人超好的！」事後，家長請求班導師介入，怎料對方竟回應「建議你不要看網路上的訊息」，還私下勸孩子轉班。

受害者的姑姑在臉書社團「爆料公社」發文表示，孩子小時候被檢出遲緩，但經過長期治療，被評估可以上一般班級，儘管說話語速較慢、容易跌倒，偶爾會聽不清楚別人在說什麼，「但這些都不是你們可以欺負他的理由，他是個溫暖、善良的孩子，當大家教導孩子善良，我必須告訴我的孩子：這世界很邪惡，有些人是故意要欺負你的，你要懂得保護自己…」

姑姑指出，孩子9月剛升上基隆市某國中，沒想到短短15天開學裡，就和固定幾位同學「打架」4次，起初她以為是同學間打鬧，所以第三次發生時就嚴厲叮囑「不要打架、就算被打也不要還手，但一定要告訴老師，請老師協助！」不料第四次孩子真的沒還手，卻被壓著頭去撞牆，全身多處瘀青、嘴唇鮮血直流，最後傷痕累累回家...

經過這件事，姑姑迫切想知道到底發生什麼事，結果查看孩子臉書，竟赫見幾位霸凌者不斷用言語羞辱、威脅，詞彙不堪入目。事實上，她在4次「打架事件」中都有陸續反映，希望老師積極介入，但對方卻回覆她「建議家長不要看網路上的訊息」，讓霸凌者得意洋洋地在群組炫耀「很想讓他崩潰」、「老師人超好」、「老師只是說下次不要這樣」。

幾次痛毆後，孩子不停喊頭疼，看了三次診所都沒改善，改送去醫院做詳細檢查，才發現被同學打到腦震盪，而且還意外發現腦中長了一個5*5公分的腦瘤，一家人這才恍然大悟，「那些看似遲緩的現象，原來都是腦瘤的病徵，原來他的遲緩沒有惡化，而是因為腦瘤的關係...」

姑姑說，「謝謝你們欺負他，讓我們發現這個腦瘤、及時安排手術，才保住了他的性命，但我無法原諒你們，因為你們只有13歲，所以不用對自己霸凌的行為負責；因為你們13歲，所以你們可以在被老師罵完隔天依舊開開心心上學；因為你們13歲，所以可以繼續在我孩子住院期間繼續用訊息威脅他...」

過了整整一個禮拜，學校主任終於來電，但卻在電話中反覆強調「你們沒有說要提交霸凌申請，那你們現在要提交霸凌申請嗎？」讓她不禁疑惑，「原來家中孩子遇到霸凌狀況，不能只和班導反應，還必須要求老師在24小時提交申請...這件事情為什麼會是家長的責任？」

此外，一家人已經明確跟老師表示孩子不需要讀潛能班，但老師還是試圖私下說服孩子「自願」轉到潛能班，讓她感到很憤慨，「這所國中還是這學期的『反霸凌宣示活動的學校』，卻成了霸凌者的溫床，真的很諷刺。」

如今孩子剛開完刀，終於能試著起身吃東西，但她看著孩子心力交瘁、無處抒發，只能提醒廣大家長「如果遇到了孩子可能遭受霸凌的狀況，記得要盯緊學校，不能只是請導師介入，要盯緊學校依照霸凌法處理，才能保障孩子。」

許多網友看完紛紛留言，「同樣身為母親，我看完心痛不已」、「老師冷處理，這是為人師表？」、「此文不能沉！幫高調！霸凌不能被隱忍！」、「學校的處理態度總是逼得家長必須以暴制暴？」、「公開學校、班級，讓社會的人來教教他們」、「讓我們也幫點忙，打電話去學校關心處理進度！」

事隔一天，姑姑回覆，前兩次「打架」她都不知情，直到第三次發生，加上事後看臉書才得知，之所以要求孩子不要還手，是不希望孩子也變成施暴者，本以為向老師反映能得到保護，「顯然這已經不符合現在的教育環境了，我會再好好反省我自己的教育方式。」

姑姑強調，她一直很積極跟學校溝通，校方也安排10月13日進行現場說明，但隨著貼文逐漸擴散，校方來訊表示希望日期提前，「網路上的PO文造成事件發酵，希望這件事情趕快進行調查，不知道姑姑是否也想早一點了解狀況？」讓她不禁傻眼「這些事情本來就該做，不該是網路PO文後才要趕快調查...」引發關注。

▼校方表示因為網路PO文發酵，「希望這件事情趕快調查」，讓原PO傻眼。（圖／爆料公社）

▼幾名霸凌者在群組炫耀討論施暴細節，還讚說「老師人超好」。（圖／爆料公社）

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