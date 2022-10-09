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大陸 大陸焦點 特派現場

上海疫情又反彈　迪士尼暫停萬聖巡遊

▲▼全球第一家！上海迪士尼開園　遊客帶口罩玩「吉祥物只可遠觀」。（圖／路透社）

▲上海疫情再起，迪士尼暫停部分活動。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「十一」長假剛結束，上海疫情再次反彈，9日通報2例確診及19例無症狀感染，共有6個區域被劃為疫情中風險區。同時，上海迪士尼也於8日晚間突然宣布，9日起將減少部分遊客體驗，包含萬聖夜反派巡遊等。

上海發布提到，9日通報的21例陽性感染者中，除了昨天發布的2例外，都是新疆來滬返滬人員以及新疆疫情感染者的關聯人員，都是在隔離管控中發現核酸檢測異常。

上海發布指出，目前會對五類人員「賦紅碼」，一是初篩陽性、混管陽性人員；二是確診病例、無症狀感染者、疑似病例；三是密切接觸者、密接的密接；四是正在實施集中或居家隔離醫學觀察的入境人員；五是有高中風險區旅居史的外溢人員。

▲▼上海,上海疫情。（圖／路透）

目前，上海共有6個區域被劃為疫情中風險區，包含普陀區曹楊新村街道蘭溪路銳思特酒店、青浦區重固鎮大街518弄逸皓華庭，以及閔行區莘莊工業區中春路1299號等。

上海迪士尼也在8日晚間突然發出重要通知，稱「由於我們的部分員工需要遵循疫情防控舉措的相關要求，我們將暫時在減少人員配置的情況下運營。」

上海迪士尼表示，10月9日，上海迪士尼樂園的運營將減少部分遊客體驗。在此期間，包括唐老鴨萬聖夜反派巡遊在內的部分景點和現場娛樂演出將暫停，米奇童話專列（日間花車巡遊）將以縮減版的形式呈現。樂園仍將向遊客開放，度假區的兩座主題酒店、迪士尼小鎮和星願公園將繼續正常運營。

上海迪士尼強調，「我們將在員工排班恢復後立即恢復正常運營。請訪問度假區官方App查詢最新的景點運營計劃。」

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