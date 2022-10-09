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泰托兒所慘案　3歲女童「1習慣」奇蹟逃死！午休醒來同學已成屍體

▲▼ 泰國托兒所慘案唯一毫髮無傷的3歲女童Pavenuch Sukonwong，綽號艾米（Ammy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 帕諾法特8日帶著艾米參加同學葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國34歲前警察潘亞（Panya Kamrab）6日闖入農磨蘭普府幼兒日托中心，持刀槍殺害逾30名師生，返家殺光妻兒後自戕。這起悲劇共釀成38死10傷，僅有5名幼童倖存，其中唯一毫髮無傷的3歲女童當時正在午休，沒想到睡覺時用毯子裹住全身的習慣意外讓她逃過死劫。

根據《海峽時報》，3歲女童Pavenuch Sukonwong綽號艾米（Ammy），約1年前開始就讀這家托兒所。潘亞8日闖入犯案時，35歲的艾米媽媽帕諾法特（Panomphat Srithong）正在500公里外的曼谷一家電子公司上班，事後受訪透露，女兒平時有用毯子裹住全身睡覺的習慣，可能因此奇蹟活命。

這對母女8日前往Wat Si Uthai寺廟，參加艾米同學的葬禮。帕諾法特提到，「有人跟我說所有小孩都死了，但我後來看到有人拍下艾米的影片，她沒死真是奇蹟。」

帕諾法特受訪時，艾米就靜靜坐在她懷中，不哭也不鬧。她不敢問女兒太多，怕勾起艾米對那天的記憶，但艾米對這起悲劇仍有一定的了解，「她知道她其中一個朋友，也就是她最好的朋友，已經過世了。」

根據BBC，艾米被發現時已經醒來，蜷縮在同學的遺體旁邊。她59歲的祖父宋薩（Somsak Srithong）提到，艾米醒來時不知道發生了什麼事，以為朋友還在睡覺，接著一名警察用一塊布蓋住她的臉，將她抱離血腥現場。

案發後泰國當局派遣心理健康專家，為倖存者及家屬提供諮詢。所幸經過專家評估，艾米被認為狀況良好。帕諾法特表示，「她仍然是個快樂的女孩。」

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