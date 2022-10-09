托兒所屠殺「僅5童倖存」！泰前警察火化　母淚喊：下輩子當好人

▲ 死者親屬及民眾聚集在寺廟為死者送行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國34歲前警察潘亞（Panya Kamrab）6日血洗農磨蘭普府幼兒日托中心，釀成38死10傷悲劇，死者多為未滿5歲的幼童，僅有5人幸運存活。數百民眾8日聚集在寺廟中，為死者點燃蠟燭、獻上玩具與祝福，以紀念這起恐怖暴行的受害者。潘亞的遺體也在8日火化，僅有母親等少少幾人為他送行。

根據《路透社》，泰國警方表示，年齡介於2至5歲的23名死者大多遭潘亞持刀砍死，成人則是被開槍射殺。這是全球近期由單一殺手釀成的最大規模兒童死傷事件之一，僅有3名男童和2名女童倖存，其中1人送醫治療。

烏泰沙旺鎮（Uthai Sawan）西烏泰寺（Si Uthai Temple）擺滿死者棺木，上頭擺放花圈及死者肖像。遇害男童Pattarawat Jamnongnid的棺材上擺放恐龍模型和一瓶牛奶，是家中獨子。他40歲的母親Daoreung Jamnongnid提到，兒子僅有2歲又10個月，是最年幼的死者，但已經學會認字，「他太聰明了，喜歡和爸爸一起看紀錄片。」

▲ 家屬跪地痛哭。（圖／路透）

Wat Rat Samakee寺廟正準備舉辦死者葬禮，數百人身穿黑衣到場，親屬情緒激動哭泣。附近村民紛紛坐在地上，雙手合十面對擺放鮮花和肖像的小小棺木。一名婦女同時失去2個僅有3歲的姪子，雙手放在棺材上跪地痛哭。

總理帕拉育發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）8日表示，總理擔心這場悲劇過後對社區留下創傷，呼籲人們互相扶持，一起度過殘酷的損失。

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和王后蘇堤達（Suthida）7日稍晚也前往醫院慰問傷者，表示對這起「邪惡事件」深感悲痛，「我無法用其他言語形容這種感受，我想給你們所有的精神支持，使你們振作起來，那些孩子的靈魂才能安息，因為他們的家人能夠堅強向前走。」

▲ 潘亞在托兒所殺害逾30人，返家殺光家人後自戕。（圖／翻攝自推特）

潘亞去年因吸毒被捕，原定7日出庭受審，尚不清楚他目前是否仍在吸毒，但驗屍並未找到他死亡當下有吸毒的證據。

他在托兒所犯案後返回家中，殺害妻兒後飲彈自盡，遺體8日在鄰近的烏隆塔尼一座寺廟火化，僅有幾人參加，現場除了3名誦經的僧侶，僅一名女子為他送行，在白色棺木前哭著說道，「願你下輩子重生成好人，而不是壞人」，接著在簡單的祝禱後火化。女子據稱為潘亞的母親，自稱「Duang奶奶」（grandma Duang），透過媒體向遇難者致哀，「我的心都碎了。」

為調查案情，警方正訊問多達180人。至於潘亞犯案動機，副警察局長蘇拉契（Surachet Hakpan）表示，他持續受到來自家庭、金錢和官司的壓力，因此採取激進行動。他也透露，警方正與政府合作，深入了解槍枝許可證發放問題。

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