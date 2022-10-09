《火燒島：流麻溝十五號》攝影展開幕　重現白色恐怖氛圍

▲前立委姚文智。（圖／湠台灣電影公司提供）



記者陶本和／台北報導

電影《流麻溝十五號》以「女性政治受難者」為主軸，為還原1950年代的時代氛圍，從場景、服裝到演員功課無不考究，除了透由電影故事體現歷史，更邀請攝影家謝三泰隨劇組登島拍攝，以一系列黑白影像攝下臨演於場景中的演繹，彷彿真的回到五零年代的火燒島。

《火燒島：流麻溝十五號》攝影展，7日於景美人權園區開幕，邀請現任國家人權委員會主任委員陳菊、攝影家謝三泰、政治受難者前輩及《流麻溝十五號：綠島女生分隊》原著曹欽榮出席，共同見證影像震懾人心的魅力。

投身新聞攝影多年的攝影家謝三泰，於解嚴前後拍攝過多場社會運動，以鏡頭紀錄台灣土地的人與事，亦曾為政治受難者前輩們拍攝過肖像，其影像作品堪稱見證臺灣民主運動歷程。

面對臺灣歷史於白色恐怖時期的空缺與失語，謝三泰擔任記者時，接觸過曾被囚禁於火燒島的政治受難者前輩，感慨於前輩口中的綠島監獄景象因沒有貼近事實的影像留存，僅有官方的樣板宣傳。

因此，當謝三泰聽聞《流麻溝十五號》將在綠島開拍的消息，受到邀請，便也決意跟著劇組再次踏上火燒島，就是為了見證電影場景是否真能重塑政治受難者前輩所說的牢獄模樣，並以無聲的照片紀錄電影情節，最終完成這一系列「不是劇照的劇照」。

除劇照影像之外，攝影展更包含《流麻溝十五號：綠島女生分隊》主角們的肖像紀實，收錄謝三泰早年為政治受難者前輩拍下的肖像。當電影試圖由今日還原過往真相，攝影影像則作為在當下的在場見證：不僅見證故事化為真實的一刻，更紀錄那些曾被歷史辜負的身影，在火燒島影像的虛實之間，攝影家謝三泰企圖拍下當年不被看見的真相。

《流麻溝十五號》改編自曹欽榮的《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》一書，講述 1950 年代女性政治受難者到綠島集中營進行「思想再教育」的真實故事，電影刻畫三位不同年齡與身份的女性，包括女學生、才華洋溢的舞者與年輕母親，有的只因讀幾本書、唱幾首歌，或只是追求正義的熱血，就一同「被消失」帶至火燒島服刑，被抹去名字，改以編號代稱。

▼前立委姚文智。（圖／湠台灣電影公司提供）

