「麻將最大黨」入黨民眾已近1萬人　誓言超越柯文哲的民眾黨

▲麻將最大黨創黨記者會。（圖／麻將最大黨提供）



記者陶本和／台北報導

麻將最大黨將於10月16日舉行創黨成立大會及第一次黨員大會，大會將討論通過黨章與推選黨主席。麻將最大黨發起人郭璽表示，經過一段時間的努力，目前申請入黨的民眾，已經接近1萬人，根據內政部統計各政黨的黨員數字，麻將最大黨正式成立後，將超越柯文哲為主席的民眾黨，成為台灣第三大政黨。

今年九月份，麻將最大黨在前立委陳柏惟、台北市議員「呱吉」邱威傑等人號召下，舉行創黨記者會。郭璽表示，在台灣打過麻將或玩過線上麻將遊戲的人，大約有全台人口四成，麻將最大黨將以提倡正當麻將智能運動娛樂、推廣銀髮族麻將休閒聯誼、以及培養優秀麻將選手參加國際智能競賽為黨章主要精神。

郭璽說，推動成立政黨，是要翻轉麻將被汙名化的形象，這個政黨成立的目的，並不在爭取執政，但要藉這個團體，集中大家麻將愛好者的心聲，宣揚麻將為正當的休閒活動。

有關麻將最大黨創黨成立大會，將於10月16日中午在高雄漢來國際宴會廳舉行，這次大會最主要的目的，是要討論通過麻將最大黨黨章，同時由出席黨員推選黨主席。

郭璽表示，為了因應社會高齡化的趨勢，麻將最大黨將推廣銀髮族麻將休閒活動的聯誼，交流與合作。麻將最大黨認為，推廣銀髮族麻將休閒運動，可以減緩老人腦力退化速度，如此一來，可以減輕政府在照顧老人方面的社會福利財政負擔，推廣老人麻將活動，也可以達到關懷老人與長照的目標。