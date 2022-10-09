快訊／北韓凌晨發射「不明彈道導彈」！

▲ 北韓先前於平安北道義州郡試射KN-23（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

北韓9月底以來接連射彈，挑釁行動日漸升級。南韓軍方9日凌晨表示，北韓向朝鮮半島東部海域發射不明彈道導彈。

日本海岸警衛隊也表示，日本防衛省稍早宣布，朝鮮在日本時間凌晨1點50分發射了一枚彈道導彈。

針對連日來多次試射導彈的舉動，國際民航組織（ICAO）通過決議案，批評北韓的軍事挑釁行為違反聯合國安理會決議。對此，北韓航空總局8日回應，其試射導彈的舉動是為了擺脫來自美國的軍事威脅、是為了守護國家主權。