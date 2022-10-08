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俄羅斯已經在替「使用核武」做準備！　澤倫斯基：用了就沒回頭路

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁自烏俄開戰以來，不停暗示可能會動用核武，而烏克蘭總統澤倫斯基7日接受訪問時表示，莫斯科當局已經開始讓整個社會為使用核武做好準備，但他不相信俄羅斯有能力使用。

根據BBC報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受訪問時表示，俄羅斯正在讓整個社會做好動用核武的準備，而他也強調，不確定俄羅是否會真的動用核武，也不相信俄國有能力使用，但無法排除一切可能性，「我認為連談論它（核武）都是危險的。」

澤倫斯基說，「使用核武的風險並不像一些專家說的那麼具體，因為俄羅斯人也明白，使用核武過後就沒有回頭路了，不僅影響到他們國家的歷史，還有他們自己的人格。」

澤倫斯基6日曾表示，為了防止俄羅斯使用核武，北約應該先發制人，「預防性打擊才能讓（俄國）知道，如果他們動用（核武）會發生什麼後果。」此話一出也引發俄方批評，「這樣的聲明不過是在呼籲發動另一場不可預測且後果可怕的世界大戰。」

而澤倫斯基辦公室隨後澄清，所謂的先發制人並非率先動用核武，而是採取預防性措施，當時討論的唯一措施是先發制人的制裁。

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