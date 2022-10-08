普丁70大壽！白俄總統送農用拖車　塔吉克端出超大「西瓜金字塔」

▲俄羅斯總統普丁（右）日前在索契（Sochi）與白俄總統盧卡申科（左）會面。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁7日迎來70歲生日，白俄羅斯總統盧卡申科作為親密盟友也獻上賀禮，送給他一張農用曳引機的禮物兌換券。俄烏戰爭開打後，烏克蘭經常使用曳引機拖走繳獲的俄軍坦克，因此盧卡申科此份賀禮被認為別有含意。中亞國家塔吉克總統送給普丁的生日禮物則是2座堆成金字塔狀的香瓜、西瓜塔。

▲普丁生日收到白俄總統送的農用車禮物兌換券。（圖／翻攝自推特）

根據BBC報導，普丁70歲生日收到最奇特的禮物之一，就是白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）送的一張農用曳引機兌換券。盧卡申科在出訪俄羅斯聖彼得堡進行會談時證實了這份賀禮，而聖彼得堡剛好也是普丁的家鄉。數十年來，首都明斯克曳引機工廠一直是白俄羅斯工業的標竿，曳引機也是主要工業產品。

▲塔吉克總統送的賀禮則是2座瓜果塔。（圖／翻攝自推特）

盧卡申科表示，他送給普丁的曳引機型號和自己正在使用的類似。但《商業內幕》報導稱，在俄烏戰爭的背景下，這份禮物可能有著與以往不同的分量，因為曳引機在烏克蘭的用途之一是拖走繳獲的俄軍坦克，因此成為烏克蘭抵禦俄軍入侵的初期象徵。

塔吉克是另一個俄羅斯為數不多的盟國，總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）7日送了香瓜塔和西瓜塔為普丁祝壽。社交媒體流出的畫面可見，淺黃色和綠色的瓜果分別堆成了至少2座如金字塔形狀的小山。

The President of Tajikistan apparently gave President Putin two pyramids of melons pic.twitter.com/ogvnHmzFpn — Will Vernon (@BBCWillVernon) October 7, 2022

東歐媒體NEXTA在推特發文問網友想給普丁什麼生日祝福，結果貼文湧入約3500則留言，「我希望今天是普丁作為俄羅斯獨裁者的最後一個生日」、「希望他不要活到71歲」、「快樂的海馬斯飛彈」、「海牙（國際法院）之旅」、「一個政變的生日驚喜」、「和他的盟友一同受審戰爭罪」，還有許多網友貼出炮彈、葬禮、挨打的普丁梗圖。

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