普丁70大壽！白俄總統送農用拖車　塔吉克端出超大「西瓜金字塔」

▲俄羅斯總統普丁(右)日前在索契(Sochi)與白俄總統盧卡申科(左)會面。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯總統普丁7日迎來70歲生日,白俄羅斯總統盧卡申科作為親密盟友也獻上賀禮,送給他一張農用曳引機的禮物兌換券。俄烏戰爭開打後,烏克蘭經常使用曳引機拖走繳獲的俄軍坦克,因此盧卡申科此份賀禮被認為別有含意。中亞國家塔吉克總統送給普丁的生日禮物則是2座堆成金字塔狀的香瓜、西瓜塔。

▲普丁生日收到白俄總統送的農用車禮物兌換券。(圖/翻攝自推特)

根據BBC報導,普丁70歲生日收到最奇特的禮物之一,就是白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)送的一張農用曳引機兌換券。盧卡申科在出訪俄羅斯聖彼得堡進行會談時證實了這份賀禮,而聖彼得堡剛好也是普丁的家鄉。數十年來,首都明斯克曳引機工廠一直是白俄羅斯工業的標竿,曳引機也是主要工業產品。

▲塔吉克總統送的賀禮則是2座瓜果塔。(圖/翻攝自推特)

盧卡申科表示,他送給普丁的曳引機型號和自己正在使用的類似。但《商業內幕》報導稱,在俄烏戰爭的背景下,這份禮物可能有著與以往不同的分量,因為曳引機在烏克蘭的用途之一是拖走繳獲的俄軍坦克,因此成為烏克蘭抵禦俄軍入侵的初期象徵。

塔吉克是另一個俄羅斯為數不多的盟國,總統拉赫蒙(Emomali Rahmon)7日送了香瓜塔和西瓜塔為普丁祝壽。社交媒體流出的畫面可見,淺黃色和綠色的瓜果分別堆成了至少2座如金字塔形狀的小山。

The President of Tajikistan apparently gave President Putin two pyramids of melons pic.twitter.com/ogvnHmzFpn