一個都不能騙　聾人協會「比手畫腳」教台中警阻詐

▲▼聾人協會「比手畫腳」教台中警常用手語，警方也透過圖卡，進行無聲的犯罪宣導。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

詐騙手法層出不窮，對象更是老弱通吃，對於先天弱勢的聾人和聽障者而言，該如何防範及阻詐？台中市聾人協會日前到公益派出所教導員警簡單手語，透過「比手畫腳」以利警民溝通；而警方也設計生動活潑的插畫圖卡，讓聾人朋友經由「畫中有話」，破解詐騙手法，要讓各角落的人都不會被騙上當。

警政署9月起規劃「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，並以「識詐（教育宣導面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面）及懲詐（偵查打擊面）4大面向，動員全國警察，整合各縣市政府及金融機構共同加入打詐國家隊。

台中市警一分局轄區人口僅13萬，統計從今年1月至10月5日，已攔阻詐騙案件54件，總金額高達3434萬元，耳聰目明者都有這麼人被騙，那先天上就弱勢的聾人朋友不幸遇上，該怎麼預防及阻詐？

社團法人台中市聾人協會總幹事施勝雄與社工員，日前前往警一分局公益派出所，教導員警一些常用警政手語，以利員警能及時和聾人溝通，以利阻詐。

社工員蕭凱云表示，聽障朋友平時在生活溝通就有難度，尤其是聾人朋友完全聽不到，不論在閱讀或溝通上，都較聽障朋友更困難，因此才前往公益派出所，向員警教導常見的警用手語，包含「警察局」、「違規」、「罰單」及「欺騙」等16種常用語言，讓員警們利用「比手畫腳」與聾人、聽障朋友簡單溝通。

員警們與協會總幹事、社工互動熱絡，1名許姓警員就說「真的長知識了！」自己從警9年多，先前曾遇過聾人及聽障朋友，都只能使用紙筆對談，日後若遇到聾人及聽障朋友前來求助，今天學的就能派上用場！

聾人協會教導員警手語，員警也安排一場特別的「無聲音犯罪預防宣導」，統整時下經常發生的各種詐騙案例，由偵查隊犯罪預防官李冠鼐設計生動活潑的插畫圖卡，讓聽不見的聾人朋友，也能透過「畫中有話」，破解詐騙手法，現場再搭配手語社工即時手譯，讓溝通更加順暢。

施勝雄也開心地以手語感謝警方，透過介紹「110視訊報案APP」，教導聾人朋友在無聲的世界，以視訊與鍵入文字的方式報案，得到最安心與最及時的奧援，警方還可定位案發現場，立即派員前往協助，讓詐騙不再威脅聾人朋友的生活。

警一分局長張啓祥表示，「新世代打擊詐欺策略行動綱領」的誕生，即是宣告向詐騙集團再次宣戰，警方除了採取「識詐、堵詐、阻詐及懲詐」等戰略之外，更必須突破同溫層，才能讓各族群朋友們都能獲得最新最即時的犯罪預防新知，不再讓歹徒狡猾多端的詐騙手法，突破防線。