有愛無礙溝通無障礙　聽障者小容開心融入職場

▲中度聽障者小容（化名）因為聽不見，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心協助下，運用「安心即時上工計畫」找到工作，並且重拾就業信心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



聽！是溝通的開始，你能想像在無聲的世界，如何與人相處及溝通嗎？ 中度聽障者小容（化名）因為聽不見，離開職場多年，又碰上疫情肆虐求職一直很不順利，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心協助下，運用「安心即時上工計畫」找到工作，重拾就業信心，也可照顧年邁的母親，讓小容相當開心。



53歲的小容（女），自小父親過世，5歲那年因為發燒而喪失了聽力，小容家中排行老二，兄妹都結婚各自有家庭，單身的小容自然擔任起照顧母親的角色，從小因父親過世，經濟重擔自然在母親身上，母親身兼多職，懂事的小容為了減輕媽媽負擔，白天在成衣廠做女工，晚上到學校唸書，直到高職才開始配戴助聽器，小容靠著半工半讀來完成學業。為了培養第二專長，增進電腦文書能力，小容也參加了電腦相關培訓課程，結業後就在科技公司擔任品檢員，直到金融海嘯公司宣布解散，之後找工作處處碰避，便和母親一起經營小吃店，近幾年受到疫情影響，生意大不如前被迫歇業。



永康就業中心善化就服台就服員陳帛江表示，初見小容時覺得小容個性樂觀，但對於新的工作沒有自信，畢竟離開職場多年，之前一直和母親工作，所以對於未來充滿了不安全感，帛江靠著手語、書寫文字、讀唇語來溝通，耐心「聆聽」，用心理解，並且陪著小容至單位面試，安撫她內心的緊張，協助與雇主溝通，先運用「安心即時上工計畫」安排小容到善化小新國小協助校園整理的工作，也讓她先適應環境。小新國小總務主任黃靜慧表示，小容工作8個月以來，非常認真，雖然聽不見，但交待的事情都比預期做的還好，而且因個性樂觀總是笑臉迎人，對於學校幫助很大。



永康就業中心表示，一般雇主都會覺得與聽障者溝通困難，但只要注意一些細節問題，利用筆談、肢體語言、唇語、圖片等工具，最重要的是要有耐心，將會發現聽障者是非常好用的人力，會是廠商的好幫手。另9月23日是國際手語日，永康就業中心邀請大家，一起到雲嘉南分署臉書賈好嘉響應「923一起手語--有愛無礙」活動，活動日期為9月19日至9月23日，凡於活動期間@ 1位好友留言「三段影片中其中一段手語的意思或上傳自己的手語影片」，將抽出10位幸運民眾，送出精美禮物，希望透過不同的溝通方式，都能傳達愛的訊息及正面的力量。