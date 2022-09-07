「我是她男朋友你找她幹嘛」　警神回一句...成功阻詐400萬

▲▼台中警方霸氣回應「我是她男朋友，你找她幹嘛」 成功阻詐400萬。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市64歲的鄭姓女子在交友軟體認識1名貼心男網友，2人談得開心還論及婚嫁，鄭女受不了溫情攻勢，到銀行打算要匯400萬給男友當做結婚基金，警方獲報趕往勸說，好不容易把鄭女帶離銀行，不料在警車上竟接到男子打電話來催促，員警霸氣回嗆「我是她男朋友，你要找她幹嘛」，成功阻詐400萬。

台中市警一分局西區派出所巡佐林漢嘉、警員吳承澔日前接獲自由路上某銀行通報，有婦人疑似遭詐騙，警方立即到場，發現又是陳年的感情詐騙老梗。

鄭女稱之前有使用交友軟體，認識1名男網友，2人相談甚歡進而論及婚嫁，互稱「老公、老婆」，男子稱想與鄭女結婚，要準備結婚基金，要求鄭女至銀行辦理約定轉帳，鄭女先到第1間銀行辦理約定轉帳，打算將200萬元匯至3個陌生帳戶，又在自由路上某銀行辦理同樣業務，再將另外200萬元匯至3個陌生帳戶，這時陳姓行員詢問原因後，才發現鄭女疑似遭詐騙。

警方以案例規勸鄭女，詐騙集團常利用話術或人性弱點，在網路上才認識沒多久就交往，甚至論及婚嫁的太多了，鄭女這才驚覺遭詐騙，警方即時協助婦人通報第一間銀行辦理帳戶止付，順利阻詐400萬元。

警方載著鄭女要回派出所製作筆錄時，男子竟然還撥打鄭女電話，直呼「老婆」，「怎麼還沒匯？」員警霸氣接起電話回嗆「我是她男朋友，你要找她幹嘛？」男子得知伎倆遭拆穿，立刻掛斷電話，鄭女一再感謝行員和警員機警到場阻詐，自己的存款才沒落入詐騙集團口袋。