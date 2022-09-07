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球友報好康投資穩賺不賠　員警銀行合力阻詐...保阿北100萬

▲葉姓男子獲球友報好康欲滙款投資穩賺不賠股票。（圖／龜山警分局提供）

▲葉姓男子獲球友報好康欲滙款投資穩賺不賠股票。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區72歲葉姓男子獲球友報好康加入投資理財群組，並聽信群組內投資專員表示該公司利用最新投資以AI程式自己選股，保證賺錢，葉男信以為真到金融機構臨櫃匯款100萬元到約定帳戶，行員發現有異常向警方通報，員警趕到現場向葉男提供許多則網路新聞給葉男都是投資詐騙的手法，且投資理財不可能穩賺不賠，不要相信LINE群組內的騙人話術，葉男信警方放棄匯款。

▲▼經員警苦勸並以網路新聞案例說明，終讓葉男放棄滙款。（圖／龜山警分局提供）

▲▼經員警苦勸並以網路新聞案例說明，終讓葉男放棄滙款。（圖／龜山警分局提供）

▲▼經員警苦勸並以網路新聞案例說明，終讓葉男放棄滙款。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局大華派出所警員鄭樺陽6日13時許接獲轄內金融機構報案稱疑似有詐騙案件，員警到場了解後，為葉姓男子要臨櫃匯款100萬，還要約定指定帳戶，經行員及員警關心提問，男子表示去年經由高爾夫球球友介紹加入一個投資股票LINE群組，群組告知利用新研發的AI軟體系統，能夠智慧選股選到穩賺不賠高報酬的標的。

起初他也有點懷疑，但一名陳專員主動向其聯繫，並表示群組內的其他成員從去年到今年已經賺到翻天了，並提議葉男先匯款100萬元到指定帳戶，投資一檔穩賺不賠的標的，員警則向葉男說明LINE群組內操縱股票已有諸多被害人因此受騙之情事並讓他瀏覽網路新聞，在員警及行員苦勸下，葉男答應不再匯款，並對於行員及警察的熱心協助表達感謝。大華派出所副所長呂恩惠呼籲民眾投資心態要正確，若有人說穩賺不賠的飆股或選股工具就要小心是詐騙，只要出現要求匯款、轉帳，就要提高警覺，務必冷靜向警政機關或165反詐騙專線查證。

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