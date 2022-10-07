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解封搶飛日本！機場人力不足　台灣虎航10月飛日3航點砍班

▲▼Tigerair,台灣虎航,台虎,客機,航班,空中巴士A320,B-50008,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,Airbus A320,開放國門,邊境管制,邊境解封。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣虎航10月飛日本航班調整。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

10月13日國境解封，不少民眾準備衝第一波，不過受到國外開放初期面臨人力不足等陣痛期影響，台灣虎航今(10/7)宣布，桃園-東京成田、桃園-沖繩那霸、桃園-新千歲，因機場人力不足，先暫停一部分航班。

今已有民眾接獲台灣虎航通知，將暫停日本航線一部分航班，據了解，因日本部分機場當時受疫情影響人力流失，如今開放腳步太快，部分一線機場人力不足，二線城市情況更慘，包括仙台等在疫情期間沒有開放國際線，皆尚未恢復疫情前人力作業和運量，導致部分航空公司已接獲日方通知取消部分航班。

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台灣虎航今也在官網上公告，指在各國已經宣布邊境開放的時刻，期待這一切能儘速回到疫前的節奏。然而，新冠疫情帶來長時間的衝擊，各國於開放初期，都面臨了陣痛期，不論是人力、設施、行李延誤等情況，都有可能發生。

台灣虎航公告表示，在努力協調下，仍無法避免部份的航班需要進行調整，且可能會影響到旅客原訂的搭機計劃。這段時間內，陸續接獲各地機場面臨人力調度困難等情況，為保障旅客權益，經協調後，台灣虎航將配合進行10月份的部份航班調整，造成您旅程不便，懇請包涵。

針對國外機場人力調度困難，華航則表示，在規劃增班時都已考量進去。

長榮航空則表示，目前桃園-日本福岡一週飛4班、桃園-東京成田、桃園-大阪等每天飛航，目前沒有暫停航班規劃。

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關鍵字：

台灣虎航日本機場人力不足砍班

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