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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「橘色惡魔」命名由來！　文總：對超強實力的致敬

實習記者李密／台北報導

有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部昨受邀抵台，將在10日國慶大典上演出，吸引許多國人關注，橘高校學生也在今（7日）特別前往總統府參觀，9日下午也將與北一女進行公開交流。對於「橘色惡魔」稱號，中華文化總會今天也特別說明，表示日本京都橘高校是日本管樂大賽的常勝軍，時常榮獲金獎，加上團員身穿橘色制服，所以被尊稱為「橘色惡魔」，是對他們超強實力的致敬。

▲▼有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

▲有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

國慶大會下週一登場，中華文化總會透過日台交流協會邀請有「橘色惡魔」稱號的「日本京都橘高校吹奏部」來台演出，今天下午現身總統府前參加國慶大會預演。

中華文化總會今天特別在臉書上發文向國人介紹來自日本的「惡魔」，表示在日本管樂界擁有超高人氣的「日本京都橘高校吹奏部」是日本管樂大賽的常勝軍，時常榮獲金獎，並受邀到國外演出，名聲享譽國際。因為他們強大的實力，加上團員身穿橘色制服，所以被尊稱為「橘色惡魔」。

「橘色惡魔」於YouTube上的點閱率動輒高達數百萬、數千萬次，日本知名動漫「吹響吧！上低音號」中的「水色惡魔」立華高校，就是以「橘色惡魔」為原型。

另外，「橘色惡魔」將於10月9日（日）下午三點至五點於兩廳院前廣場與北一女中、曉明女中進行交流活動，開放民眾在場邊觀賞。欲前往民眾須注意防疫相關規定，勿逾越管制線進入表演範圍，以免違規受罰。

▼日本京都橘高校吹奏部被稱為「橘色惡魔」的由來 。（圖／翻攝中華文化總會臉書，點圖放大）

▲▼日本京都橘高校吹奏部被稱為「橘色惡魔」的由來 。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

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