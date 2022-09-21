日本超狂「橘色惡魔」將來台國慶演出！京都橘高校吹奏部排練曝光

▲日本超狂「橘色惡魔」京都橘高校吹奏部將來台，表演、彩排畫面搶先看。（影／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

日本超人氣「京都橘高校吹奏部」即將來台！曾創下YouTube影片破4千萬人次觀看紀錄，獲獎無數，被稱為「橘色惡魔」，今年受到文化總會和慶籌會邀請，下個月將在國慶典禮演出。文化總會日前也親自拜訪京都橘高校，近百位同學帶來迎賓演出，生動活潑的演奏及動作、熱情笑容和能量極具感染力，而同學們也非常期待10月造訪台灣。

京都橘高校吹奏部成立於1961年，所謂「吹奏部」就是即「管樂社」，特色是一邊演奏，一邊表演的高難度動作，十分考驗肺活量，每年參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽時，屢次獲得金獎，是吹奏樂聯盟的傳統強校之一，也因為身穿橘色制服，被稱為「橘色惡魔」。據悉，日本動漫《吹響吧！上低音號》當中的水色惡魔立華高中，就是以京都橘高校吹奏部為原型進行創作。

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▲有「橘色惡魔」之稱的「京都橘高校吹奏部」，即將來台在國慶典禮演出。（圖／翻攝自文化總會提供影片）



而今年在國慶籌備委員會、文化總會、日台交流協會、橘高校師生家長的通力合作下，歷經半年的發想、邀請、籌備和多方協調，終於促成日本京都橘高校吹奏部成立以來，首度來台參與國慶表演；也是台灣的國慶典禮首度邀請外國表演團體以「近百人的大陣仗」來台演出，期盼透過高中生充滿活力的精彩演出帶來歡慶氛圍，也讓世界感受台日兩國並肩同行的友情。

文總秘書長李厚慶、慶籌會大會處長曹守全，在日前親自拜訪京都橘高校，向京都橘學園理事長梅本裕、橘高校校長安田文彦，遞送正式邀請函及「台日友好」錦旗，並贈予台灣的鳳梨酥、馬祖高粱酒作為伴手禮，向校方師生家長致謝。

▲文化總會親自拜訪京都橘高校吹奏部。（圖／文化總會提供）

而吹奏部的同學列隊熱烈歡迎來自台灣的訪客，並且一連帶來winter games、sing sing sing兩首知名歡迎曲。李厚慶代表台方致意時，更全程以日語表示，很高興有機會來到京都橘高校，期待10月在台灣跟大家見面，請多多指教。日語致詞讓同學們驚呼連連，最後他還補充笑說，「我最喜歡吃日本拉麵，一次可以吃三碗，下次一起去吃拉麵吧！」讓同學們都大笑拍手歡呼。

京都橘學園理事長梅本裕表示，很榮幸受到台灣的邀請，有機會到國慶典禮上這麼重要的場合表演，日本和台灣的關係非常密切，期待很快讓學校更多的師生和家長有機會親自到台灣。而吹奏部的同學說，為了這次表演，非常認真且加緊練習，希望到台灣的表演，會讓台灣的朋友喜歡。

▲文總秘書長李厚慶、慶籌會大會處長曹守全，親自拜訪京都橘高校。（圖／文化總會提供）

日本京都橘高等學校吹奏樂部，不僅是日本管樂大賽多次獲得金獎的常勝軍，也常受邀赴國外演出。有別於歷年國慶都會參與演出、風格威武嚴肅的三軍樂儀隊，橘高校吹奏樂部則是充滿青春朝氣，百名穿著橘色短裙的少女在吹奏時走位，並「邊吹邊跳」融入活潑的舞蹈與笑容。

「京都橘高校吹奏部」在YouTube上也有許多表演影片，點閱率往往動輒高達數百萬，其中2017年在大手筋商店街的演出影片，點閱更高達4千多萬的驚人紀錄；還有4部影片，如在加州迪士尼演出的畫面，也破千萬人次點閱，被許多粉絲和管樂迷視為「傳奇團隊」。

▼影／「京都橘高校吹奏部」2017年在大手筋商店街的演出，影片點閱破4千萬人觀看：

▼影／「京都橘高校吹奏部」在加州迪士尼演出，點閱破千萬：