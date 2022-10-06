基隆大雨土石鬆動！自強隧道口大樹倒塌　女騎士慘「犁田」

▲自強隧道附近花圃內的榕樹倒榻，害女騎士摔車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

今6日清晨在基隆安樂路二段自強隧道前的花圃，有棵大榕樹突然倒塌，占據機車道，一女騎士經過時，因來不及閃避地上的枝幹而摔車倒地，經送醫後並無大礙，目前安樂區公所已派人將車道枝幹清除，之後會再將整棵樹移除。

據了解，大榕樹會連根拔起倒在路旁，可能是因為基隆近日大雨，導致土石鬆動，因榕樹根太淺而倒塌。目前安樂區公所已通知相關廠商，派人清除車道的樹枝，預計會再移除倒塌樹木的主幹。