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導遊領隊防疫課秒殺！10月下旬再開50場　「未受訓帶團可罰萬元」

▲▼桃園機場，桃園國際機場，航班時刻表，團體旅遊，出國旅遊，自由行，機場地勤，桃園機場第一航廈，出國自由行，海外自由行，機票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國境10月13日解封。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

10月13日開國門，據出入境指引規定，導遊得上防疫講習課才能帶團，不過課程近日開放報名秒殺，讓旅行業和導遊不滿搶完疫苗、快篩還要搶課程。觀光局今(10/7)傍晚正式發新聞稿指出，日前已委託公協會辦理36場，10月下旬將再開50場，總計將有超過1.4萬人可參加，若未上防疫課程帶團可罰1萬元。

因應國境解封，禁團令解除，旅行社將可接待入境旅客團，也可帶團出國，不過導遊、領隊需上防疫講習課程，不過近日卻傳出講習課程場場滿額，有導遊搶不到場次，抱怨搶完疫苗現在還要搶課程。

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觀光局則表示，今年5月起即辦理防疫講習，亦輔導相關公協會辦理。配合行政院及中央流情疫情指揮中心10月13日起實施0+7檢疫方案，交通部觀光局除同步解除旅行業禁團令，更於指揮中心9月30日核定旅行業辦理入出境團體旅遊操作指引後，旋即函請旅行業者及公協會辦理指引講習，目前已委託公協會預定辦理36場次、逾4000人次之講習，同時於10月下旬將再開辦視訊同步授課之50場次、逾1萬人可參加課程。

觀光局表示，為讓業者熟悉指引內容，並強化旅行業者於疫後帶團之應處能力，於指引中規範旅行業者辦理出入境團體旅遊時，應先接受相關講習，已告知旅行業者針對指引部分至須安排至少1小時，再搭配其餘相關知能安排課程。

▲▼桃園機場,桃機,出國。（圖／記者李宜秦攝）

▲10月13日國境解封，導遊領隊得上防疫課程才可帶團。（圖／記者李宜秦攝）

為擴大參與規模，觀光局指出，除目前指引講習除觀光局委辦之前述場次，旅行業者及觀光公協會亦可自辦，所有參與講習人員之名單都將登錄至第二代旅行業管理系統，以管理及查詢受訓人員完成資格。

至於有導遊反映有協會辦理指引講習課程有收費情形，觀光局表示，觀光局委辦公協會辦理之課程均係免費參加，且後續開班場次眾多，建議旅行業及導遊領隊人員可向各委辦公協會預為報名或參與視訊課程；且旅行業者亦可自辦課程，因此導遊、領隊人員在帶團之前應皆可完成指引講習。

針對違反指引有無罰則，觀光局表示，依旅行業管理規則第49條第18項規定：「旅行業不得有下列行為：經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定者」，若不遵守指引規範辦理入出境團體旅遊，將依前條規定論處，若未依出入境指引或未上講習課程帶團，可罰1萬元。

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