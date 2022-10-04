兆豐銀遭美國重罰57億轉求償　二審逆轉判蔡友才須賠5千萬

▲兆豐金前董座蔡友才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照片）

記者吳銘峯／台北報導

兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行，與巴拿馬分行有多筆可疑交易，遭美國官方於2016年間重罰57億餘元。兆豐銀轉向蔡友才等人求償，一審判決免賠。案經上訴，高等法院二審審理後，認定蔡友才有疏失，因此4日改判蔡友才須賠償5千萬元。可上訴。

本案源於美國紐約州金融檢查局於2015年初對兆豐銀行紐約分行進行年度金融檢查，並於2016年2月間出具檢查報告，提出8項應立即改善事項及7項應改善事項，最後於當年8 月間繳納美金1.8億元（新台幣57億6,195萬3,509元）罰款。事件傳回國內後，震驚金融界。

全案由檢調單位接手偵辦，查出前兆豐金董事長蔡友才具有疏失，依照違反《證券交易法》提起公訴，但一審僅認定他涉犯偽造文書罪，輕判9月，目前上訴二審審理中。此外，兆豐銀也認為蔡友才與前總經理吳漢卿，2人未善盡監督責任，因此起訴，分別向2人求償57億餘元，創下我國上市公司向董事求償的天價案例。

不過求償官司的部分，一審台北地院全數駁回。兆豐銀針對其中的2億元上訴第二審，二審高院審理後，於4日做出改判。高院認為蔡友才未督導海外分行建立有效之法令遵循制度；董事會也未加強對海外分支機構法令遵循及防制洗錢之督導；內部稽核也未能確保查核品質及督促海外分行改善缺失，工作報告流於形式等整體性缺失；法令遵循人員之工作安排也有職務衝突，且未充分瞭解防制洗錢法令規範。因此高院認為兆豐銀遭到裁罰，乃因蔡友才具有前開過失行為所致，必須負擔損害賠償責任。經審酌後，逆轉改判蔡友才須賠償5千萬元。至於吳漢卿仍不須賠償。本案可上訴。