　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兆豐銀遭美國重罰57億轉求償　二審逆轉判蔡友才須賠5千萬

▲▼兆豐金前董座蔡友才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照片）

▲兆豐金前董座蔡友才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照片）

記者吳銘峯／台北報導

兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行，與巴拿馬分行有多筆可疑交易，遭美國官方於2016年間重罰57億餘元。兆豐銀轉向蔡友才等人求償，一審判決免賠。案經上訴，高等法院二審審理後，認定蔡友才有疏失，因此4日改判蔡友才須賠償5千萬元。可上訴。

本案源於美國紐約州金融檢查局於2015年初對兆豐銀行紐約分行進行年度金融檢查，並於2016年2月間出具檢查報告，提出8項應立即改善事項及7項應改善事項，最後於當年8 月間繳納美金1.8億元（新台幣57億6,195萬3,509元）罰款。事件傳回國內後，震驚金融界。

全案由檢調單位接手偵辦，查出前兆豐金董事長蔡友才具有疏失，依照違反《證券交易法》提起公訴，但一審僅認定他涉犯偽造文書罪，輕判9月，目前上訴二審審理中。此外，兆豐銀也認為蔡友才與前總經理吳漢卿，2人未善盡監督責任，因此起訴，分別向2人求償57億餘元，創下我國上市公司向董事求償的天價案例。

不過求償官司的部分，一審台北地院全數駁回。兆豐銀針對其中的2億元上訴第二審，二審高院審理後，於4日做出改判。高院認為蔡友才未督導海外分行建立有效之法令遵循制度；董事會也未加強對海外分支機構法令遵循及防制洗錢之督導；內部稽核也未能確保查核品質及督促海外分行改善缺失，工作報告流於形式等整體性缺失；法令遵循人員之工作安排也有職務衝突，且未充分瞭解防制洗錢法令規範。因此高院認為兆豐銀遭到裁罰，乃因蔡友才具有前開過失行為所致，必須負擔損害賠償責任。經審酌後，逆轉改判蔡友才須賠償5千萬元。至於吳漢卿仍不須賠償。本案可上訴。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
許維恩爆山寨包風波！晚間再發聲：好的壞的都要接受
兆豐銀遭美國重罰57億轉求償　二審逆轉判蔡友才須賠5千萬
劉雨柔失婚7天「破尺度解放半球」上下都露！火辣照瘋傳
「潰瘍性結腸炎」一樣會血便！醫曝5大警訊：恐變腸癌
快訊／美股開盤「道瓊大漲400點」　延續昨日反彈漲勢
北市女下水30分鐘　鄰居驚覺「姿勢怪怪的」猛力拉起嚇壞
雷／《黃金歲月》334集大結局！2反派領便當
百萬YTR曬30歲生日照　阿滴認證「神似太妍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」　乘客嚇哭11人下車勸架

北市女忽視警語下水30分鐘　鄰居驚覺「姿勢怪怪的」猛力拉起嚇壞

兆豐銀遭美國重罰57億轉求償　二審逆轉判蔡友才須賠5千萬

館長罵人「螺紋保險套」還拿一盒出來辱罵　仍判賠10萬元

名醫林青穀被捕畫面曝！酒後被叭攔車飆罵　基隆路因他狂塞車

快訊／涉500萬買兇暗殺青山宮主委　威震集團吳明達再度被捕

北市帥警遭爆渣男！劈腿還偷拍16歲少女　知情者：手機藏更多秘密

台南4月男嬰嘴唇發黑亡！家屬提4疑點怒嗆托嬰中心：等你們關門

互按喇叭不爽國五變格鬥場！　男抄鋁棍嗆遊覽車司機...反被打爆

女大生吃豆漿遭「背後靈」襲胸　色男辯爛醉...監視器狠打臉

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」　乘客嚇哭11人下車勸架

北市女忽視警語下水30分鐘　鄰居驚覺「姿勢怪怪的」猛力拉起嚇壞

兆豐銀遭美國重罰57億轉求償　二審逆轉判蔡友才須賠5千萬

館長罵人「螺紋保險套」還拿一盒出來辱罵　仍判賠10萬元

名醫林青穀被捕畫面曝！酒後被叭攔車飆罵　基隆路因他狂塞車

快訊／涉500萬買兇暗殺青山宮主委　威震集團吳明達再度被捕

北市帥警遭爆渣男！劈腿還偷拍16歲少女　知情者：手機藏更多秘密

台南4月男嬰嘴唇發黑亡！家屬提4疑點怒嗆托嬰中心：等你們關門

互按喇叭不爽國五變格鬥場！　男抄鋁棍嗆遊覽車司機...反被打爆

女大生吃豆漿遭「背後靈」襲胸　色男辯爛醉...監視器狠打臉

法國巴黎等7座城市抗議卡達世界盃　不會在大螢幕播放賽事

「睡美人」靠睡覺忘卻家暴傷痛！陳漢典挺全聯零錢捐助家暴童

兄弟幫忙？葉總說管自己就好　布里悍好投：蔣少宏功不可沒

解封前味蕾嚐鮮秒飛日本　SOGO京都展目標業績年增一成三

許維恩爆山寨包風波　照片洩心聲「好的壞的都要接受」再發聲

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」　乘客嚇哭11人下車勸架

女業務「擺爛13招」氣瘋同事！無敵血統老闆也沒轍　她嘆：要離職嗎

14歲弟每天早上「畫地圖」！醫揭夢遺正常次數　出現3症狀快就醫

諾貝爾物理獎得主曾到台大演講　啟動量子科技發展「讓電腦變快」

藥華藥與AOP仲裁案爆紛爭！　金管會：若收到檢舉函將立案查核

泰男爬天國階梯拍美照　踩破木板差點上天堂XD

社會熱門新聞

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

男嬰嗆奶亡　照護員顧著滑手機慘了　

即／新店男停車場突倒地身亡　遺體曝曬4小時

即／基隆1工廠電梯突急速下墜　工人遭夾重壓慘死

即／桃園身障幼童照顧機構1死1重傷　3保員姓名曝

獨／妻遭91歲翁撞死　夫悲慟2因素拒上香

即／捲食品大廠賣過期食品風波　丟丟妹回應了

即／涉買兇暗殺青山宮主委　威震吳明達再度被捕

名醫林青穀被捕畫面曝　基隆路因他狂塞車

更多熱門

相關新聞

罵網紅「螺紋保險套」　館長二審賠10萬

罵網紅「螺紋保險套」　館長二審賠10萬

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，因不滿網紅公民老師「羅文」批評他，竟在直播時，拿出一盒保險套，並對之辱罵「螺紋保險套就是個雜碎」，並佐以三字經。館長遭判拘役20日定讞，一審判他須賠償10萬元。案件上訴二審，高院4日仍判決館長須賠償10萬元，可上訴。

普丁複製克里米亞模式以戰逼和？

普丁複製克里米亞模式以戰逼和？

美CDC即起停止發布COVID海外旅遊警示

美CDC即起停止發布COVID海外旅遊警示

找朋友對決「誰拔槍更快」　竟順手斃了他

找朋友對決「誰拔槍更快」　竟順手斃了他

懷疑隔壁老闆　莽男4刀殺死他判14年

懷疑隔壁老闆　莽男4刀殺死他判14年

關鍵字：

法律人權蔡友才美國兆豐銀罰款洗錢二審高等法院

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違4年悄回歸！

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面