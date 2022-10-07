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國境開放倒數！導遊怒搶不到防疫課　觀光局喊別急「有上百場」

▲▼桃園機場,桃機,出國。（圖／記者李宜秦攝）

▲10月13日國門開放，將迎接入境團旅客。（圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

10月13日開國門同步取消禁團令，根據出入境指引規定，導遊得上防疫講習課才能帶團，課程近日開放報名場場搶光，讓旅行業者不滿搶完疫苗、快篩還要搶課程。對此，觀光局表示，目前已開放42場報名，後續也已請公協會陸續加開場次，估將有上百場，請導遊領隊不用擔心。

因應國境開放，根據指揮中心通過出入境指引規定，帶團導遊需經過防疫講習訓練，目前包括旅行社公協會、導遊協會、領隊協會等單位近期已陸續開課，不過卻傳出課程依開放報名就秒殺，不少導遊、領隊怨聲四起，到處搶課程，有人懷疑有內定，更傳出有單位喊出2個小時收費1800元，亂象百出，有旅行社不滿搶完疫苗、快篩還要搶課程。

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中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱表示，目前有領牌導遊約有2萬多人，實際帶團的則有5千到6千人間，導遊協會近日開放5班約610名名額，每場都在1分鐘內搶光，觀光局馬上與協會聯繫希望加開，因此後續規劃10月底前再加開29場，還有4700多個名額，國慶連假後開放報名，導遊領隊根本不需要擔心上不到，許多人因為沒有搶到頭香太過緊張。

中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁則表示，國境10月13日開放，政府規定要受訓才能帶團，因此導遊領隊比較緊張，但事實上10月20日前都沒有入境團可以帶，目前各地和北中南東共舉辦11場雖已報名額滿，但後續仍會持續加開，保證每個領隊導遊都有課程可以上，大型旅行社也可自辦，不需過度擔心。

觀光局則表示，因需要等指揮中心核定出入境指引後，才能依指引規定舉辦防疫講習訓練，因此事先就與公協會談好，一旦指引核定就馬上開放報名，因此指揮中心9月30日核定指引後，10月初公協會就馬上開放課程報名，這僅是第一波42場，後續公協會都會增開，預估全部加起來將有上百場。

針對外傳有課程2小時喊出1800元，觀光局表示，目前觀光局補助公協會舉辦防疫講習課程，導遊領隊報名是不需要收費，但有些公協會自辦，未領觀光局補助，則會有相關會員費用，與觀光局補助防疫講習課程不同。

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