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鄭州爛尾樓「大幹30天」復工行動到期　官方喊取得階段性成果

▲鄭州的爛尾樓情況嚴重。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

被視為「中國爛尾樓最多的城市」河南鄭州，9月7日下令「大幹30天保交樓」，如今時限已到，目前全市已排查出的147個已售停工、半停工商品住宅項目中，有145個復工，「行動取得重要階段性成果。」

據《正觀新聞》報導，近年來，受宏觀經濟形勢變化、行業週期性調整、新冠疫情反覆衝擊等諸多因素影響，大陸房地產市場持續下行。鄭州受「720特大暴雨」襲擊和多輪疫情衝擊，也出現已售停工、半停工商品住宅項目增多的現象。

6日當天，《「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」保交樓專項行動實施方案》時限已到。報導指出，全市已排查出的147個已售停工、半停工商品住宅項目中，有145個實現全面、實質性復工，該專項行動取得重要階段性成果。

相關人員透露，2個未復工的項目目前已確定化解路徑，分別為新密市凱旋山項目進入破產重整程序；新鄭市盛華學府項目開始破產清算，預計11月底前可實現復工。

據悉，鄭州市紓困基金專班「十一」長假期間已經與信達資產、中豫建投就省市紓困基金加強合作達成一致意見，初步同意由河南省紓困基金受讓市紓困基金50億元（人民幣，約新台幣222億元），用於支持鄭州市「保交樓、穩民生、促發展」項目復工建設。

不過，《財新網》2日報導直指，鄭州自9月6日推出「保交樓」專項行動以來，一些資不抵債的項目遲遲無法復工。還有一些建案雖重新動工，但救助資金仍然不足。這使得復工只是應付一下官方檢查，也就是「表演式復工」。

報導指出，停工問題龐雜，鄭州挽救爛尾樓難度極大。主要問題包括紓困資金有限、追回挪用資金困難，加上當前中國房市低迷、供過於求，即使復工，若銷售成績不佳無法回籠更多資金，又可能會「二次停工」。

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關鍵字：

爛尾樓鄭州全面復工

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