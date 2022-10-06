桃園118名未滿3歲童錯打國光流感疫苗　市府成立專案調查

▲桃園市府衛生局於10月1、2日在巨蛋體育館提供國光流感疫苗接種服務，但該疫苗適用年齡未包含3歲以下幼兒，但仍有醫護人員錯打紀錄引發家長憂心。（示意圖／衛生局提供與新聞事件無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局10月1、2日提供公費流感疫苗接種，其中在桃園巨蛋設置疫苗隨到隨打站，另也提供莫德納疫苗接種等服務，未料後來發現國光流感疫苗服務適用年齡未包括3歲以下幼兒，引發家長憂慮，市府衛生局今（6）日下午己調查，發現這2天共有118名幼兒被錯打，市府緊急成立專案調查小組，後續將依相關法規調查處分。

衛生局副局長蘇柏文指出，今年度公費流感疫苗開打於10月1日至2日於桃園巨蛋設置疫苗隨到隨打站，並由台北榮民總醫院桃園分院承接，提供流感與莫德納疫苗接種服務。但經查10月1、2日提供現場民眾使用國光公司產製之流感疫苗接種服務，因該疫苗適用年齡並未包含3歲以下幼兒，衛生局緊急掌握2日共計接種118名幼兒。

蘇柏文強調，根據疾病管制署官網資料，倘接種非適用年齡之流感疫苗，今年不必再重複補接種流感疫苗。對此起接種異常事件，衛生局與院方主動關心118名幼兒，已全數啟動追蹤關懷機制，後續家屬有疑義可撥打：0919-961-996，桃園分院也開設綠色通道，若幼兒有身體不適情形，家長可立刻帶到桃園分院接受免費檢查，衛生局與桃園分院將持續關心寶貝健康。

此外，衛生局已成立調查小組，協助釐清本起事件誤打疏失原因，後續將依相關法規調查處分。

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