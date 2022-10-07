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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安被冠「習近平寶寶」！　他轟：「蔻」帽抹紅到喪心病狂

▲ 國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／文傳會提供）

▲蔣萬安競辦發言人黃子哲。（圖／文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前發行的新書當中，提到自己2015年決心從政是在中國上海做出決定，前國大代表黃澎孝質疑，在2014年時，習近平曾設家宴款待蔣萬安父親蔣孝嚴，兩者是否有關連？蔣萬安競辦發言人黃子哲批評，「蔻」帽抹紅到喪心病狂？

國民黨台北市長參選人蔣萬安在新書中提到，自己是2015年在上海出差時決定選立委，但遭國大代表黃澎孝質疑，蔣父蔣孝嚴2014年見中共總書記習近平，兩者是否有關？甚至認為蔣是中共培育的「習近平寶寶」。對此，蔣競辦發言人黃子哲酸，「蔻」帽抹紅到喪心病狂。

黃子哲指出，黃澎孝之前說蔣孝嚴被習近平請去家裡吃「家宴」，早已經被我打臉，事實上，那場所謂的家宴是「連習會」後的宴會，蔣孝嚴根本不是主角，況且地點也不是在習近平的家中，而是在「釣魚台賓館」，這就像習近平宴請川普的家宴是在「北京故宮福建宮」，Google是有很難嗎？最基本的查證或常識都沒有。

黃子哲嗆，無知綠營名嘴張宇韶也跟進，在節目上問「什麼樣的人才能到習近平家裡吃家宴」，連要抹紅也不用功點，是通告費讓你們如此墮落？還是泯滅良知才能進入塔綠班之列？

黃子哲說明，黃澎孝還沒對家宴的烏龍指控道歉，現在看了《台北．萬安》書後又質疑為何蔣萬安是在「上海」決定投入2016立委選舉？還問說是得到上海的誰給的承諾或鼓勵？最後扣上蔣萬安紅帽是「習近平寶寶」，但明明書上很清楚的提到，當時是為了律師事務所的業務到上海出差，而且書裡寫著「這段時間我依舊沒有跟任何人提及」，黃澎孝是視力不好？中文不好？還是人品不好？看不懂可以發問，但不用發瘋，就是蔣萬安自己和家人商量後決定投入選舉，依照黃澎孝的愚蠢邏輯，若那時是在美國決定不就變成是「歐巴馬寶寶」？

黃子哲說，陳時中的新書中大力推崇毛澤東的接班人「林彪」，那陳時中參選台北市長是毛澤東還是林彪來託夢而決定的嗎？黃澎孝無料可爆，只會用這種「看到黑影就開槍」的惡意影射，完全凸顯其手法拙劣、居心不良、知錯不改再故意犯錯，那便是無恥之徒了，抹紅手段百百款，如今幾乎已經到了喪心病狂的地步，呼籲「蔻」帽集團的抹紅應該適可而止，別選舉選到沒有道德與人性。
 

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