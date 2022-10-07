藍營連江縣長「黨內互打」　曹爾元挾公職歷練拚「改變馬祖」

▲曹爾元多年公職生涯，累積了高人氣，許多名人出面力挺為他站台。（圖／曹爾元競辦提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

連江縣長選戰激烈，國民黨報准副縣長王忠銘與前地政局長曹爾元共同角逐，王、曹兩人持續搶攻宗親票源，希望能在這場「黨內互打」中順利出線，曹爾元也提出「創新改變、馬祖共好」的競選主軸，承諾以負責任的態度，為馬祖的未來努力。

曹爾元歷經連江縣自來水廠廠長、觀光局局長、建設局局長、民政局局長及地政局局長，縣政經驗豐富，長達42年的公職生涯，踏遍馬祖四鄉五島土地、參與基層農經建設規劃、投入水利開發、開啟多元觀光行銷、啟動社福及設立公托，長年投入馬祖的建設發展。

對於縣政的更完善，曹爾元也提出相關政見，對離島居民最重要的交通，曹爾元表示，將全力推動兩家航空公司進駐，拓展更多航線及合理的票價，以具備競爭力擴大交通旅遊市場。同時，海上航運採雙向夜航，提升客貨運輸功能，達到馬祖共好、全民共享的便捷目標。

醫療方面，他主張與本島教學醫院強化交流合作，提升醫療品質，現有台辦處創新升級為馬祖鄉親在台醫療服務辦公室，遇鄉親重大疾病緊急後送或重大事故時，專責提供安排、安頓、安心的一條龍服務。

曹爾元也說，未來將會精進重現土地開發利用，因金馬過去屬戰地，土地開發長年來備受限制，他認為，馬祖土地未來該走向總體開發，區域重劃來創造並滿足地區發展的各種產業需求，讓年青人有創業空間，讓遷居者有居住品質，讓投資者有擴大兩岸交流、產業市場的機會，進而使馬祖能走向世界的「島嶼建築美學」，吸引國際的文化魅力，才能達到永續進步式的發展。

曹爾元多年的公職生涯除了深耕基層，也積累了好人緣，許多政壇名人出面力挺為他站台，台北市議員王鴻薇肯定曹爾元深耕馬祖42年，大讚他是最有魄力的地方首長；立法委員李貴敏指出曹爾元歷練過很多公職，專業且貼近民意，其用心和努力大家都有目共睹。

前國民黨主席洪秀柱力挺曹爾元參選，肯定其對地方事務的熟悉和投入，尤其重中之重的連江和馬祖需要一個好縣長；立法委員高金素梅相信認真負責、熟悉在地事務的曹爾元，一定是馬祖鄉親最好的選擇。就連綜藝大哥大徐乃麟也出面，還打趣地說看到曹爾元黝黑的膚色，就知道他有多努力地在為鄉親奔走、為民喉舌了。