ET民調／蔣萬安北市6選區全領先　綠票倉大勝陳時中10個百分點

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選倒數50天，台北市選戰由前衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安與前副市長黃珊珊上演三腳督局面。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，蔣萬安支持度39.6%、陳時中支持度27.0%、黃珊珊支持度23.3%，蔣萬安暫時領先。值得注意的是，蔣萬安在北市6個選區的支持度都是最高，特別是第3選區（松山、信義）與第6選區（大安、文山），支持度皆達四成二以上。

《ETtoday新聞雲》7日發布最新民調，蔣萬安在北市6個選區支持度都是最高，特別是第3選區（松山、信義），支持度43.3%是六個選區最高，其次則是深藍大票倉的第6選區（大安、文山），支持度為42.3%。就連視為黃珊珊基本盤的第2選區（內湖、南港），蔣萬安也以35.6％，大幅領先黃珊珊的26.6%，至於陳時中僅拿下25.5％。

另外，普遍被認為北市比較偏綠的幾個選區，蔣萬安仍大舉領先陳時中約10個百分點，包括第1選區（北投、士林），蔣萬安支持度39.2%，領先陳時中的27.3%；第4選區（中山、大同），蔣萬安有37.0%，領先陳時中的28.4%；而第5選區（中正、萬華），蔣萬安拿下38.6％，領先陳時中的26.3%與黃珊珊的29.8％。

至於支持度方面，蔣萬安支持度39.6%，陳時中支持度27.0%，黃珊珊支持度23.3%，其他9位候選人合計共1.2%（包含童文薰0.3%、張家豪0.3%、蘇煥智0.2%、鄭匡宇0.2%、施奉先0.1%與王文娟0.1%）。

由《ETtoday新聞雲》歷次調查結果來看，本次調查為蔣萬安領先陳時中幅度最大的一次（其次為2021年11月調查，蔣萬安與陳時中兩人差距11.5個百分點），而與9月時相較，陳時中支持度下跌，可見周玉蔻事件已傷及陳時中選情。

本次民調由《ETtoday新聞雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年10月4日至10月5日進行，調查方法以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查。抽樣設計以《ETtoday新聞雲》自建會員資料庫內，已貼標戶籍為台北市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）。

樣本規模部分，調查共發出65,000通簡訊通知，回收有效樣本數1,632份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.43%。樣本代表性與加權則採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據111年8月底台北市民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與2021年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。