　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／蔣萬安北市6選區全領先　綠票倉大勝陳時中10個百分點

▲▼蔣萬安參與球給彭尊「誰來報隊」。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選倒數50天，台北市選戰由前衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安與前副市長黃珊珊上演三腳督局面。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，蔣萬安支持度39.6%、陳時中支持度27.0%、黃珊珊支持度23.3%，蔣萬安暫時領先。值得注意的是，蔣萬安在北市6個選區的支持度都是最高，特別是第3選區（松山、信義）與第6選區（大安、文山），支持度皆達四成二以上。

《ETtoday新聞雲》7日發布最新民調，蔣萬安在北市6個選區支持度都是最高，特別是第3選區（松山、信義），支持度43.3%是六個選區最高，其次則是深藍大票倉的第6選區（大安、文山），支持度為42.3%。就連視為黃珊珊基本盤的第2選區（內湖、南港），蔣萬安也以35.6％，大幅領先黃珊珊的26.6%，至於陳時中僅拿下25.5％。

另外，普遍被認為北市比較偏綠的幾個選區，蔣萬安仍大舉領先陳時中約10個百分點，包括第1選區（北投、士林），蔣萬安支持度39.2%，領先陳時中的27.3%；第4選區（中山、大同），蔣萬安有37.0%，領先陳時中的28.4%；而第5選區（中正、萬華），蔣萬安拿下38.6％，領先陳時中的26.3%與黃珊珊的29.8％。

▲▼台北市民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

至於支持度方面，蔣萬安支持度39.6%，陳時中支持度27.0%，黃珊珊支持度23.3%，其他9位候選人合計共1.2%（包含童文薰0.3%、張家豪0.3%、蘇煥智0.2%、鄭匡宇0.2%、施奉先0.1%與王文娟0.1%）。

由《ETtoday新聞雲》歷次調查結果來看，本次調查為蔣萬安領先陳時中幅度最大的一次（其次為2021年11月調查，蔣萬安與陳時中兩人差距11.5個百分點），而與9月時相較，陳時中支持度下跌，可見周玉蔻事件已傷及陳時中選情。

▲▼台北市民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

本次民調由《ETtoday新聞雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年10月4日至10月5日進行，調查方法以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查。抽樣設計以《ETtoday新聞雲》自建會員資料庫內，已貼標戶籍為台北市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）。

樣本規模部分，調查共發出65,000通簡訊通知，回收有效樣本數1,632份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.43%。樣本代表性與加權則採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據111年8月底台北市民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與2021年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。

▲▼台北市民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
價錢一樣「10樓vs.3樓」該買哪層？　答案一面倒
快訊／13:13規模4.5地震！　最大震度4級
王瞳痛失艾成52天重啟臉書！　心碎發文：滿腦子都是你
Jennie現身18禁美劇預告片！　大尺度內容曝光
血洗托兒所嫌健談有禮　行兇變「詭異鬥雞眼」狂殺38人
0負評正妹YouTuber生了！　寶寶性別揭曉
被酸30歲像40歲！登山女神「IG照會說話」　素顏曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

桃園118名3歲以下幼童打錯疫苗　張善政問鄭運鵬：是小事情嗎？

「高雄浮屍」引戰！131名醫護連署嗆柯志恩冷血　陳其邁說話了

國民黨竹竹苗組「科技連線」　謝福弘喊：我是堂堂正正的候選人

趙少康揭兵役役期「年底前公告」原因　曝民進黨政府盤算

周玉蔻再開轟！批蔣孝嚴「黨國特權遺緒」　高虹安、侯友宜也被拖下水

馬英九籲國慶別用台灣　綠委勸勿「逢台必反」：怎麼比中共先跳腳？

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

出席玉山論壇　蔡英文：新南向政策是台灣印太戰略的核心

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

桃園118名3歲以下幼童打錯疫苗　張善政問鄭運鵬：是小事情嗎？

「高雄浮屍」引戰！131名醫護連署嗆柯志恩冷血　陳其邁說話了

國民黨竹竹苗組「科技連線」　謝福弘喊：我是堂堂正正的候選人

趙少康揭兵役役期「年底前公告」原因　曝民進黨政府盤算

周玉蔻再開轟！批蔣孝嚴「黨國特權遺緒」　高虹安、侯友宜也被拖下水

馬英九籲國慶別用台灣　綠委勸勿「逢台必反」：怎麼比中共先跳腳？

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

出席玉山論壇　蔡英文：新南向政策是台灣印太戰略的核心

俄羅斯重罰TikTok！　因不配合删除「LGBT宣傳內容」

柯文哲仇恨值比陳時中高？　綠議員：黃珊珊支持度會有頂點

LIVE／今日確診數再飆高　指揮中心最新說明

浮屍議題開戰！柯志恩不忍了點名1人嗆告　「別把話硬塞我嘴裡」

雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

快訊／13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

快訊／地牛翻身！13:13花蓮規模4.5地震　最大震度4級

一家人吃霸王餐被罵翻！暖心男掏錢幫付　老闆娘得知真相超愧疚

直擊熊熊約會「新對象」　勾手黏ＴＴ貼心護送過馬路

回收車失控撞路邊箱型車　「損失百萬」成衣商怨：只肯賠我3成

溫柔兔側躺孕媽咪肚子討摸摸 舒服放空冥想...網讚：根本天使

政治熱門新聞

六都最新民調一次看　1縣市選情也變了

曹興誠​自認「錢沒那麼重要」　館長：換別人在供X小

又被抹！高虹安發「北一女旗隊照」向綠營抹黑宣戰

ET民調／蔣萬安支持度39.6%居冠　擴大領先陳時中12.6個百分點

高雄浮屍惹怒醫護人　131人連署轟柯

最新民調：苗栗黃金交叉？　鍾東錦21.8%、徐定禎20.7%

曹興誠神比喻「英國統一美國」會被當恐怖份子

快訊／醜聞後首露面　原能會主委駁斥：愛護都來不及了

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

徐巧芯「陳吉仲超會掰=抄吉掰」　律師驚吐88字

馬英九籲國慶別用台灣　蘇貞昌直呼荒唐

外傳2027前攻台　陳明通：讓中共知道動武不可能贏

ET民調／陳時中討厭度達50.2%　喜歡蔣萬安的有40.6%「三人最高」

資策會改口　柯：全黨＋國家機器打一人

更多熱門

相關新聞

李伯利：更生人對3大問題成困境

李伯利：更生人對3大問題成困境

犯下多起擄人勒贖重案的張錫銘，在2007年被判處無期徒刑定讞後，服刑至今期共申請18次假釋皆被駁回，他認為假審會不公而提出行政訴訟，在監所人員和太太陪同下張錫銘親自出庭和自備陳述狀，質疑假釋標準不一，為何真心悔改，想重新做人、回歸社會這麼困難？

徐巧芯「陳吉仲超會掰=抄吉掰」　律師驚吐88字

徐巧芯「陳吉仲超會掰=抄吉掰」　律師驚吐88字

北市11/5電視辯論　蔣萬安「第一時間就答應」：會全力以赴

北市11/5電視辯論　蔣萬安「第一時間就答應」：會全力以赴

陳時中稱「覺得有痛跟我講」　蔣萬安轟：沒同理心的冷血官僚

陳時中稱「覺得有痛跟我講」　蔣萬安轟：沒同理心的冷血官僚

萬華人早已大聲喊痛　黃珊珊嗆陳時中：裝睡的人叫不醒

萬華人早已大聲喊痛　黃珊珊嗆陳時中：裝睡的人叫不醒

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長蔣萬安黃珊珊陳時中民調

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

台人熱愛現金結帳！一票人點出關鍵

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

男友玩遊戲偷吃女玩家　竟然是她20歲親妹

一具具小棺材運出！泰槍擊「血洗托兒所」38死

雪乳妹9年前「整型前舊照」震撼出土！

半側台灣豪大雨　一張圖看連4天濕爆

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面