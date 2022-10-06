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曾4度遭判有罪纏訟6年！被控餵毒槍殺男密友無罪後獲補償112萬

▲▼遭控毒殺男友的陳萬庭，更二審改判14年。（圖／記者吳銘峯攝）

▲被控槍殺男密友的陳萬庭，無罪確定後獲償112萬餘元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

富芮源公司負責人陳萬庭，遭檢方起訴指出，他因不滿劉姓同志男友提分手，2016年間約出到摩鐵，先以毒品迷昏劉男，再持槍殺害劉男。法院審理時，四度認定陳男殺人有罪，但更三審逆轉改判無罪，最終無罪確定。他請求刑事補償，高院審理後，判准補償112萬7千元。可覆審。

根據判決指出，死者劉男與女友交往多年，2人多次分合。2014年間，劉男進入陳萬庭公司工作，2人竟發展成同志情侶，還在新莊租屋同居。後來劉男與女友復合，女友探視時曾目擊他們一起洗澡，且裸睡的劉男身旁還有用過的保險套與潤滑液體，女友要求男友分手「搬出來」。

檢方認為，劉男提議分手引起陳萬庭不滿，遂生殺機。2016年2月晚間，2人投宿新北市中和區某汽車旅館，陳男先是在飲料中加入安非他命、愷他命等多種毒品，等劉男昏迷後，陳男再持槍近距離朝劉男太陽穴射擊，一槍斃命。陳男行凶後營造自殺假象，先打電話到櫃檯要求叫救護車，並將毒品、子彈藏匿後離開。警消獲報到場，發現子彈從劉男頭部左側射入，房內還有情趣用品，循線逮捕陳男。檢方因此將陳男提起公訴。

法院審理時，陳男始終否認犯案，辯稱是死者自己舉槍朝太陽穴射擊，並非他殺。但歷審法院均不採信，一二審均將他重判18年，更一審改判17年，更二審除部分定讞外，殺人部分改判14年。全案到了更三審卻出現不同認定，逆轉改判陳男無罪；此外合議庭法官也當庭諭知陳男30萬元交保。檢方雖上訴最高法院，但最高法院今年3月間仍駁回上訴，陳男無罪確定。

陳男無罪確定後，向法院聲請刑事補償。他主張自己從2020年1月31日起至2020年12月16日止，無故被羈押共322天，而當時剛好事業正要起步，人生卻遭逢大變，導致公司停業，最後更造成身體、心理無法回復的傷害，因此請求每日最高5千元、總計160萬5千元的補償。不過高院審理後，重新計算陳男的損害，認定陳男每日得請求3500元補償，最後判准補償112萬7千元。

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