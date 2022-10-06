商業糾紛日益複雜　辦案高手轉換跑道拆解糾紛

▲辦案高手何俊英（左）與翁偉倫（右），聯手打造專業事務所。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

商業糾紛案件層出不窮，且案件日趨複雜，經常牽扯到跨國、跨領域的專業問題。有鑑於此，北部有數名在檢察界中頗獲好評的檢察官，退役後轉換跑道，開設專門解決商業糾紛的律師事務所，期望能更多消弭糾紛，解決問題。

商業訴訟案件背後往往有一些複雜的交易內容，包含財務報導不實、掏空公司資產、竊取商業機密、偽造會議紀錄、代他人簽名、違反《證券交易法》從事之股票買賣行為。而在商業訴訟審理過程中，法官往往都會遇到許多專業的商業問題，財務報表怎麼看？需不需要簽證會計師重新查核？董監事會議紀錄的構成要件？何謂違反《證券交易法》從事的買賣股票行為？這些都是一般人不容易瞭解的專業知識。

也因此，商業事件衍生的司法案件，特別複雜、難解。例如SOGO百貨經營權案件，纏訟超過20年、衍生超過80起民刑事案件，不僅一般人難以瞭解，審理案件的法官、檢察官，也都經常是一頭霧水。有鑑於此，多名在檢察界中頗獲好評的檢察官，決定從專業下手，希望能消弭商業相關問題。

這批檢察官包含前法務部檢察司副司長何俊英，前士林地檢署檢察官翁偉倫，2人聯手打造的律師事務所4年前成立後，就承接下不少複雜、專業的案件。如今2人再加上曾為25期司法官訓練所以檢察官身分第一名結業的陳金圍律師，台北地檢署前黑金專組檢察官、前苗栗地檢署發言人的陳宗豪律師，以及具有財務金融專長的黃致中律師，相信能對部分複雜的商業糾紛案件，開啟一線曙光。