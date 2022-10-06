12天射6次飛彈！日本譴責北韓挑釁　岸田文雄怒批「無法容忍」

▲日本首相岸田文雄強烈譴責北韓行徑。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北韓6日清晨再度發射2枚短程飛彈，不僅試射地點不同，其中1枚更以不規則軌跡飛行。而這也是北韓在短短12天內第6次發射飛彈，極具挑釁的行為也讓南韓與日本嚴正撻伐。日本首相岸田文雄表示，「這是自9月底以來短期內第6次發射飛彈，我國堅決無法容忍這樣的行為。」

根據《產經新聞》報導，北韓9月25日開始，以平均2天1次的頻率反覆試射飛彈，日本政府雖透過北京的大使館向平壤當局發表嚴正抗議，但仍然無法阻止北韓的囂張行徑。根據日本防衛省透露，北韓6日上午又再度發射2枚導彈，第1枚是在上午6時左右，飛行了約350公里，最大高度約100公里，而第2枚則是在6時15分左右發射，飛行距離約800公里，最大高度約50公里。

日本政府推測，2枚導彈應該都落於日本專屬經濟區外。然而包含巡弋飛彈在內，這已經是北韓2022年以來，第24次試射飛彈，而短期內罕見高頻率試射，也讓外界擔憂不久後平壤當局恐會強行實施第7次核試驗。

為此，日本首相岸田文雄6日在官邸嚴正譴責北韓行為並稱，「這是自9月底以來短期內的第6次發射，我們絕對無法容忍這樣的行為。」岸田也預計在6日下午與南韓總統尹錫悅進行熱線通話。

防衛大臣濱田靖一則表示，北韓單方面升級挑釁行為，已威脅到日本的和平與安全，無法容忍，將會與相關國家密切合作應對。

另一方面，日本參議院6日也一致通過要對北韓4日發射飛彈並通過青森縣上空一事，祭出最嚴正的譴責，並要求北韓即刻放棄彈道飛彈開發計畫。

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