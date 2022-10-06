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2022國際自由車環台公路大賽屏東縣站開幕　全世界行銷台灣

▲2022國際自由車環台公路大賽-屏東站賽事6日於大鵬灣國際休閒特區盛大開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲2022國際自由車環台公路大賽-屏東站賽事6日於大鵬灣國際休閒特區盛大開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022國際自由車環台公路大賽-屏東站賽事，今（6）日於大鵬灣國際休閒特區盛大開幕；去年因疫情影響停辦了1年，今年在中央、各站地方政府及中華民國自由車協會通力合作下恢復了賽事，並在臺北市站、桃園市站、浪漫台三線站、高雄市站及屏東縣站等五站舉行，一同攜手向全世界行銷台灣。

▲2022國際自由車環台公路大賽-屏東站賽事6日於大鵬灣國際休閒特區盛大開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲2022國際自由車環台公路大賽-屏東站賽事6日於大鵬灣國際休閒特區盛大開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣站今年因應「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」，為確保選手安全及用路人權益，賽事路線移師至大鵬灣環灣道路內辦理，從大鵬灣國際休閒特區往濱灣公園碼頭騎往跨海大橋再繞回起點，每圈約12公里，將繞行12圈總計為144公里。並設有3個衝刺點及3個登山點，由於天氣炎熱，加上最後終點的衝刺積分及減秒獎勵，對於各國選手們來說，是集體力、耐力、毅力和衝線技巧的最大考驗。

縣政府表示，屏東縣已經連續5年獲選為該賽事舉辦地點，2022國際自由車環台公路大賽，仍登錄為國際自由車總會(UCI) 2.1級頂尖賽事，有來自26個國家 (比利時、西班牙、奧地利、法國、美國、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、日本新加坡、韓國及中華台北等)，共計15支洲際車隊，120多位國際好手共同參與。

2022國際自由車環台公路大賽，其中除了國家代表隊之外，多數隊伍均為UCI Continental洲際職業車隊，而中華代表隊，將由「自由車一哥」馮俊凱與盧紹軒兩位老將與新生代好手杜志濠等人代表中華隊出賽，也象徵國家隊生力軍輩出，新世代好手將全力為台灣奮戰。

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