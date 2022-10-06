快訊／今本土+46423！新北9281例最多　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增46423例本土個案，另增61例境外移入和57例死亡。本土個案仍以新北市9281例最多，而今天也是本土疫情連續11天升溫，今日個案比上週四的44665例增家3.9%。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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今日新增46,423例本土病例，為21,156例男性、25,245例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,281例)，臺中市(5,867例)，臺北市(5,201例)，桃園市(4,963例)，高雄市(4,485例)，臺南市(3,421例)，彰化縣(2,391例)，屏東縣(1,232例)，新竹縣(1,195例)，苗栗縣(1,148例)，宜蘭縣(1,126例)，雲林縣(1,055例)，新竹市(913例)，基隆市(844例)，嘉義縣(796例)，南投縣(748例)，花蓮縣(614例)，嘉義市(463例)，臺東縣(365例)，金門縣(146例)，澎湖縣(145例)，連江縣(24例)。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為38例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至10月3日，死亡日期介於9月8日至10月3日。





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