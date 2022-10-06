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中華電信VIP尊榮再加碼　跨界東森購物網推現金折扣優惠

▲▼中華電信,東森購物網,VIP,Hami Point,東森幣。（圖／中華電信提供）

▲中華電信跨界合作東森購物網推現金折扣優惠，購買指定商品現省300元。

圖、文／中華電信提供

萬物齊漲，中華電信提供VIP客戶專屬優惠，幫客戶聰明消費省荷包！中華電信與ETMALL東森購物網跨界合作推出現金折扣優惠，中華電信VIP客戶只要至活動網頁購買指定商品，憑手機簡訊認證後結帳即可享300枚東森幣（1枚等同現金1元），現領現折、現省300元，包含網路熱銷排行榜晶華酒店紅燒牛肉麵、阿一鮑魚老火靚湯煨鮑魚雞腿麵和囤貨必備的極光淨白淡斑安瓶等知名人氣商品，活動自即日起至10月31日，讓消費者免出門，動動手指就能以最划算的價格宅配到府，讓VIP客戶盡享超值尊榮服務！

中華電信全新VIP客戶制度，整合用戶名下「行動、寬頻、MOD、市話」帳單金額，提供VIP客戶獨享獻禮，凡入會、升等和生日皆可獲Hami Point點數（1點等於1元）。為滿足VIP客戶全方位需求，中華電信亦不斷推出多元專屬禮遇，包括旅遊、訂房、保險等加碼回饋廣受好評，搭配中國信託ALL ME信用卡於Hami市集結帳，還可擁有最高12%點數回饋，讓VIP客戶享有最佳尊榮感，活動詳情請洽：https://vip.cht.com.tw/#cooperation-company。

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