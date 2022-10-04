2022世足賽來了！中華電信獨家即時轉播　VIP獨享東森購物好康

▲中華電信宣布全程獨家轉播世界盃足球賽事，為觀眾開創全新的賽事體驗。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

2022世足賽正式登場！卡達世界盃足球賽（2022 FIFA World Cup）即將於11/20～12/18開打，中華電信今天(10/4)舉辦「2022世足看中華」記者會，宣布中華電信將全程獨家轉播世界盃足球賽事，更整合異業合作提供VIP Pass獨享優惠與服務，與東森購物強強聯手祭出一連串好康，邀全台球迷體驗多視角功能即時參與這場運動盛宴！

國際接軌同歡世足熱潮，Hami Video提供國人零限時差觀賽事，中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信非常重視世界級體育賽事，各大重要體育賽事都不缺席，轉播技術也持續不斷創新精進，這次世足賽全球矚目，中華電信Hami Video將轉播全部64場賽事，也準備好為觀眾開創全新的賽事體驗」，這場全世界最大的嘉年華，最大的亮點是，卡達跟台灣的時差差不多5個小時，大部分賽事安排在下午，世足賽在比賽的時候，剛好是台灣下班時間，可以在家好好觀賞，中華電信Hami Video將轉播全部64場賽事，手機、平板、電腦、電視都可以觀看，讓球迷不論何時何地都能即時與國際接軌感受世界盃魅力。

▲中華電信世足賽期間整合異業合作，與東森購物強強聯手祭出一連串好康。（左起：中華電信董事長謝繼茂、中華電信總經理郭水義、將來銀行董事長鍾福貴、東森購物總經理彭鴻珷）

這屆世足賽中華電信提供很多精進獨家轉播方式，如AR轉播可透過手持裝置感受賽事分析、3D球員頭像等超現實觀賽體驗，還有廣受好評的多視角功能，獨家提供8個不同視角可以隨時切換選擇，也有多螢幕服務，可同時觀看多角度。此外，還特別推出中場表演秀，邀請饒舌天團頑童MJ116在冠軍賽時用XR創新科技進行演出，16強的首場賽也會邀請動力火車來為大家演唱，為觀眾開創賽事結合娛樂展演的創新體驗。

▲這屆世足賽中華電信提供很多精進方式獨家轉播方式，邀請饒舌天團頑童MJ116在冠軍賽時用XR創新科技進行演出。

享受視覺震撼也可拿好康，中華電信10/20起推出超值「Hami Video金球大禮包」，球迷獨享888元暢看Hami Video運動館150天，同時加碼週週抽豪禮，有機會把特斯拉開回家，VIP會員還可獨享東森幣300枚全折活動，輕鬆享受吃喝玩樂，東森購物總經理彭鴻珷表示：「中華電信一直是我們很重要的合作夥伴，MOD也是含金量最高的媒體平台，東森購物在MOD總共有5個頻道，希望藉由這次世足賽，讓更多的觀眾在享受世足賽之外，也能看到東森為他們提供的各項服務，這是一個雙贏的活動，也是讓MOD在消費者的心裡面，永遠都是一個最好的家庭娛樂平台」。

▲東森購物總經理彭鴻珷表示，觀眾在享受世足賽之外，也能看到東森為他們提供的各項服務。

世足賽延續到12月靠近過年佳節，東森購物特別跟中華電信合作，在MOD中設置年菜專區，東森購物總經理彭鴻珷說「我們期待疫情結束之後，大家能夠團圓吃好飯，所以我們推出的7組年菜及優惠在MOD中販售」，看足球吃美食，與家人一起享受歷史性的一刻。

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