轟民進黨靠側翼擦粉　韓國瑜看不下去：這是我們要的台灣嗎？

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

隨著2022九合一大選進入倒數，前高雄市長韓國瑜逐漸浮出檯面，身為國民黨助選團副團長的他，近日已陸續開始輔選行程。對於自己是票房補藥還是瀉藥，韓國瑜接受媒體專訪時表示，他會尊重參選人的安排，而談到民進黨完全執政至今的現況，他則砲轟「這是我們要的台灣嗎？」

面對年底九合一大選，國民黨啟動助選團，由黨主席朱立倫擔任團長，還納入了前主席馬英九、吳敦義、江啟臣等人擔任榮譽團長， 組成了77人的浩大助選團。另外，黨內副主席、秘書長層級人士被列為副團長，包括連勝文、夏立言、曾永權、郝龍斌、胡志強、林政則、李乾龍、黃健庭等人，值得注意的是韓國瑜也在其中。

韓國瑜4年前選上高雄市長，遭到罷免後投入公益事務，並接任「台北市典亮慈善基金會」董事長一職，近期則動作頻頻，除了輔選外，還推出「韓先生2023年曆」，至於年曆的銷售所得則將捐做公益使用。

韓國瑜接受《聯合報》訪問時指出，他看到愛河浮屍、年輕人被騙到柬埔寨、貪官汙吏，但執政黨卻靠1450與名嘴擦粉，人民因為害怕被修理、查水表所以選擇沉默，但這是國家重大危機。

韓國瑜說，總統蔡英文要好好思考自己想為台灣留下什麼，像故總統蔣經國創建新竹科學園區，因為40年多前下了這步棋，所以才有了護國神山台積電，影響台灣至今，但民進黨完全執政6年，經濟競爭力有變強嗎？兩岸有更和平繁嗎？至於廢核、空汙、治安，尤其防疫「講起話，吹牛嚇死人；做起來，笑死人」，他雖然不喜歡唱衰，希望政府好好幹讓百姓安居樂業，「但今天台灣現況，實在讓人看不下去」，看到民進黨把台灣搞成這樣，百姓要在年底選舉決定要不要繼續這這種日。