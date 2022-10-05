　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟民進黨靠側翼擦粉　韓國瑜看不下去：這是我們要的台灣嗎？

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

隨著2022九合一大選進入倒數，前高雄市長韓國瑜逐漸浮出檯面，身為國民黨助選團副團長的他，近日已陸續開始輔選行程。對於自己是票房補藥還是瀉藥，韓國瑜接受媒體專訪時表示，他會尊重參選人的安排，而談到民進黨完全執政至今的現況，他則砲轟「這是我們要的台灣嗎？」

面對年底九合一大選，國民黨啟動助選團，由黨主席朱立倫擔任團長，還納入了前主席馬英九、吳敦義、江啟臣等人擔任榮譽團長， 組成了77人的浩大助選團。另外，黨內副主席、秘書長層級人士被列為副團長，包括連勝文、夏立言、曾永權、郝龍斌、胡志強、林政則、李乾龍、黃健庭等人，值得注意的是韓國瑜也在其中。

韓國瑜4年前選上高雄市長，遭到罷免後投入公益事務，並接任「台北市典亮慈善基金會」董事長一職，近期則動作頻頻，除了輔選外，還推出「韓先生2023年曆」，至於年曆的銷售所得則將捐做公益使用。

韓國瑜接受《聯合報》訪問時指出，他看到愛河浮屍、年輕人被騙到柬埔寨、貪官汙吏，但執政黨卻靠1450與名嘴擦粉，人民因為害怕被修理、查水表所以選擇沉默，但這是國家重大危機。

韓國瑜說，總統蔡英文要好好思考自己想為台灣留下什麼，像故總統蔣經國創建新竹科學園區，因為40年多前下了這步棋，所以才有了護國神山台積電，影響台灣至今，但民進黨完全執政6年，經濟競爭力有變強嗎？兩岸有更和平繁嗎？至於廢核、空汙、治安，尤其防疫「講起話，吹牛嚇死人；做起來，笑死人」，他雖然不喜歡唱衰，希望政府好好幹讓百姓安居樂業，「但今天台灣現況，實在讓人看不下去」，看到民進黨把台灣搞成這樣，百姓要在年底選舉決定要不要繼續這這種日。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
快訊／TVBS新聞台不用移頻了！　NCC主委親口證實
LIVE／登山女神爆「約泡」已婚富商　正宮發聲控：為募款色誘
ET民調／陳其邁支持度53.9%微幅下滑　柯志恩仍輸22.6
快訊／登山女神「約炮已婚富商」　正宮痛心發聲了
70歲台富豪吃威而鋼「夜夜極樂20歲嫩妹」！正宮1招復仇　他
目睹台人「頭都被打爛了」慘死　20歲男逃出柬埔寨：只想見阿公
透天大違建屋主喊向建商求償　業者打臉「難成立」
快訊／美航母「雷根號」緊急掉頭！　罕見重新部署日本海

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

CH55 TVBS新聞台不用移頻了　NCC主委陳耀祥親口證實

國慶2.6萬顆高空焰火綻放嘉義　翁章梁：還有特色攤位、水舞光雕

陳時中揭蔣萬安私下作為　開嗆「你為台北市爭取了什麼？」

幼童被打、綁近55次　議員爆：萬華某準公共化幼兒園「不當體罰」

ET民調／60歲以上47.7%挺柯志恩　陳其邁30至39歲支持度達63.5%

ET民調／陳其邁喜好度達45.3%　25.1%選民討厭他

ET民調／陳其邁支持度53.9%微幅下滑　柯志恩仍輸22.6個百分點

迷路、落跑、抹黑！藍營嗆林佳龍「口水龍」：連觀光景點都搞混

沒錢的人才要洗錢？　蔡適應轟謝國樑：愛玩金錢遊戲不適任市長

陳明通訪泰情資遭駭翻版！　澳洲國防部長赴星飯店資料也外洩

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

CH55 TVBS新聞台不用移頻了　NCC主委陳耀祥親口證實

國慶2.6萬顆高空焰火綻放嘉義　翁章梁：還有特色攤位、水舞光雕

陳時中揭蔣萬安私下作為　開嗆「你為台北市爭取了什麼？」

幼童被打、綁近55次　議員爆：萬華某準公共化幼兒園「不當體罰」

ET民調／60歲以上47.7%挺柯志恩　陳其邁30至39歲支持度達63.5%

ET民調／陳其邁喜好度達45.3%　25.1%選民討厭他

ET民調／陳其邁支持度53.9%微幅下滑　柯志恩仍輸22.6個百分點

迷路、落跑、抹黑！藍營嗆林佳龍「口水龍」：連觀光景點都搞混

沒錢的人才要洗錢？　蔡適應轟謝國樑：愛玩金錢遊戲不適任市長

陳明通訪泰情資遭駭翻版！　澳洲國防部長赴星飯店資料也外洩

試・開箱／RMK「爍光眼影」細緻閃耀美到炸！一次20色讓女孩玩瘋

CH55 TVBS新聞台不用移頻了　NCC主委陳耀祥親口證實

巴黎時裝周／Jennie與暮光女神同框！CHANEL重演經典元素、爆款22包變小了

一夜醉後失控！林柏妤嚇傻身旁躺裸男　孫綻狂操肌超有料

免費吃早餐！住飯店「限時下殺2.9折」　加碼送超豐盛海鮮大餐

2022《電競之王》神預測活動開跑！投下冠軍隊伍有機會獲豐富大獎

消費者「有感瘦」！「塑崩未來褲」登年度網購銷售王

飄香永和40年老味道！乳白蘿蔔湯濃郁甘甜　小魚乾辣椒嗜辣魔人最愛

國慶2.6萬顆高空焰火綻放嘉義　翁章梁：還有特色攤位、水舞光雕

痘痘冒不停！皮膚醫點出2大類「NG飲食」：精緻澱粉少吃

政治熱門新聞

他見北市長候選人民調　直言：棄保會在這2人身上

快訊／三重警打錯人還告傷害　受害民眾曝經過：不敢住在新北市了

柯文哲聞防疫成績嗆「去死吧」　陳時中：沒口德

快訊／邱國正：只要航空器飛入領空必反制

韓國瑜赴「4星海鮮餐廳」與柯志恩共進晚餐　說2句話就上樓

柯文哲自稱是「雍正與濟公」的綜合

韓國瑜55秒影片曝　她揭多虧2人相助

林冠年酒駕還瞎扯抹黑　民眾黨火速開除黨籍

黃珊珊批陳、蔣不關心白晝之夜

直擊！原能會主委關切女祕書「身心」超尷尬

陳時中自評防疫85分　柯：去死吧

國軍今晨再預演　「巨型國旗」國慶將飛越總統府

超級悠遊卡上市　靠手機就能加值

轟民進黨靠側翼擦粉　韓國瑜看不下去了

更多熱門

相關新聞

陳時中自評90分！柯文哲轟「去死」　蔣萬安加碼：真的自我感覺良好

陳時中自評90分！柯文哲轟「去死」　蔣萬安加碼：真的自我感覺良好

民進黨北市長參選人陳時中日前自評擔任防疫指揮官時，防疫有85分、疫苗政策有90分，台北市長柯文哲怒轟「去死吧！」；對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安回應，陳時中真的是自我感覺良好，成績應由民眾來打，不該自吹自擂，他應該要去問一萬多名染疫死者的家屬，到底防疫幾分？

嗆完黃珊珊來罵陳時中！北投市場一婦人堵陳時中嗆下台

嗆完黃珊珊來罵陳時中！北投市場一婦人堵陳時中嗆下台

賴清德輔選陳時中原因曝！　前綠委：「這樣」陳建仁就不會成變數

賴清德輔選陳時中原因曝！　前綠委：「這樣」陳建仁就不會成變數

柯文哲嗆ECFA「資匪」要停掉　陳時中：要有台灣風骨不要挑釁

柯文哲嗆ECFA「資匪」要停掉　陳時中：要有台灣風骨不要挑釁

吳淡如讚「不自我設限」　陳時中：要當休閒活動組織者

吳淡如讚「不自我設限」　陳時中：要當休閒活動組織者

關鍵字：

韓國瑜2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面