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婆婆10萬金項鍊丟了！大嫂突誣賴弟媳偷的　兇手竟是「她自己」

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲婆婆弄丟金項鍊。（示意圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

不只婆媳問題難處理，妯娌之間該如何相處也讓不少人頭痛。一名人妻表示，先前婆婆弄丟了一條10萬元的金項鍊，大嫂看到他們家突然裝潢，就誣賴說是她偷的。未料最後卻在大嫂房間裡找到，但對方堅持不道歉，婆婆也要求她別將此事鬧大，讓她備感委屈。PO文曝光後隨即掀起熱議。

原PO在「匿名公社」發文表示，婆婆在過年大掃除的時候，發現有一條金項鍊不見了，那條是所有晚輩一起送的生日禮物，價值將近10萬元，所以婆婆相當捨不得，不過他們回家幫忙找，還是沒有找到，這件事就逐漸被淡忘。未料她在暑假幫小孩裝潢房間時，大嫂竟突然誣賴說是她偷了項鍊，才有錢去裝潢房間，「家裡只有你先生在賺錢，哪有多餘的錢？而且什麼時候不裝潢，婆婆項鍊丟了才突然有錢裝潢？」

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▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲原PO被大嫂誣賴。（示意圖／CFP視覺中國）

原PO相當無奈，只能拿出存摺證明自己的清白，但大嫂仍不斷說風涼話，大哥也在一旁說「哪有這麼巧的事情」，懷疑她和老公在騙人，她見狀哭著求婆婆相信自己，但對方也只是點頭沒說話。孰料前幾天項鍊竟然在大嫂房間的抽屜最裡面找到，婆婆這才急忙打電話跟她道歉，她聽到後表示該道歉的是大嫂，結果對方卻要求她別把事情搞大。

原PO抱怨，婆婆一直都偏心大哥大嫂，他們以前每個月都要上繳8000元家用，但大嫂嫁進來卻不用給，婆婆還會幫忙帶小孩，什麼好康的都是先給大哥大嫂。她表示以前的事情都可以不計較，但這次被誣賴偷東西，婆婆還幫大嫂說話，且大嫂堅持不道歉，老公也要求算了，讓她覺得很不甘心，「為什麼要白白被冤枉，我只要個道歉很難嗎？」

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲原PO抱怨婆婆偏心。（示意圖／CFP視覺中國）

不少人看到後也相當生氣，表示「辛苦了，遇到這種家庭」、「我覺得還是要跟先生說清楚，這不是家庭氣氛或是把事情鬧大的問題，從小就知道做錯事要道歉，結果現在卻變了個樣，不然下次遇到有東西遺失就報警，這不是威脅，而是教育下一代何謂正確的行為」、「在大嫂房間的抽屜裡找到的，那不就是大嫂或大哥偷的？不然請妳父母出面問妳婆婆為何被誣賴還不用道歉」。

原PO事後也說，因為先前大嫂到處誣賴她偷東西，所以很多親戚都誤會她，現在終於可以證明清白，沒想到婆婆和老公卻覺得不需要，所以她只能忍下來。而且即使項鍊在大嫂房間找到，對方也不承認，堅持說是別人誣賴自己，讓她看了也相當無奈，表示經過這件事之後，「我也不會給她好臉色了，以前是尊重她是大嫂，看來不必了」。

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