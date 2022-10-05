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社會 社會焦點 保障人權

為酒女打死友人！殘暴男全台逃亡740km　屍體半個月後山谷尋獲

記者蔡怡萍／南投報導

莊姓男子與松姓男子等友人去年8月前往埔里鎮一家卡拉OK店飲酒歡唱，2人酒醉後，卻為了酒女陪侍問題一言不和，松男竟朝莊男頭部一陣狂毆將對方活活打死，他眼見犯下大錯，竟以莊的車子將他載往山區棄屍，並連偷5車從花蓮逃到屏東，17天後才被逮。台中高分院今撤銷一審判決，依傷害致死等罪，將他判處有期徒刑8年；竊盜罪部分則判1年6月，可易科罰金。

▲松姓男子打死莊姓酒友棄屍後逃逸期間，竟新開臉書帳號並標註所在地。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲松姓男子打死莊姓酒友棄屍後逃亡台灣大半圈，最後竟新開臉書帳號並標註所在地。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

回顧整起案件，25歲的松姓男子和48歲的莊姓男子，2021年8月1日和一群友人相約前往埔里鎮某卡拉OK飲酒歡唱，不料酒後卻為女陪侍爭風吃醋，2人大打出手，松男一氣之下、徒手朝莊男頭、臉部猛打，還猛踹莊男腹部，導致他顱內損傷、當場失去呼吸心跳慘死。

檢警調查，松男見其他友人尚未察覺莊男已斷氣，竟先要求錢姓友人協助將屍體抬上自用轎車，並在其他友人搭乘計程車返回仁愛鄉住處時，開車載屍尾隨其後，途中一度要求錢男再協助他棄屍、遭錢男嚴拒；待開抵錢男住處、眾人作鳥獸散時已是8月2日凌晨，松男再獨自開了一個多小時的車，在埔里鎮、國姓鄉交界山區將莊男屍體丟下山崖，隨後再開往南投市千秋路附近棄車逃逸。

▲莊姓男子與松姓友人唱歌飲酒後發生衝突，遭打死棄屍山野。（圖／記者高堂堯翻攝）▲莊姓男子與松姓友人唱歌飲酒後發生衝突，遭打死棄屍山野。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲莊姓男子與松姓友人唱歌飲酒後發生衝突，遭打死棄屍山野。

其他友人爾後因遲遲聯絡不上2人、擔心莊男安危而報警；警方調閱錄影監視器畫面、過濾車行及通聯紀錄後，發現松姓男子棄車後，先在名間鄉竊取機車、一路向北往台中、竹桃，再向東往宜蘭、逃至花蓮縣；8月5日晚間9時許，松男在花蓮秀林鄉內遭警方圍捕，又棄車逃逸並再偷機車騎往台鐵鳳林站，轉搭火車抵玉里站、再偷取小貨車開往台東海濱公園、轉搭台鐵逃至屏東枋寮車站，爾後又在屏東市偷機車騎往潮州鎮某旅社落腳，這時已是8月12日。

▲▼ 南投埔里一名男子酒後遭打死棄屍山區 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲莊男酒後遭打死棄屍山區，半個月後才被尋獲。

松男一再偷車躲藏逃竄，期間總共偷竊3台機車、1輛小貨車、轉乘台鐵2次，逃亡路線長達740公里左右，增加警方追緝難度；所幸他逃抵屏東後鬆懈心防，竟在臉書申請新帳號並標記「現居屏東縣」、「來自南投市」等個資而洩露行蹤，南投警方專案小組於是會同屏東警方，於8月17日前往松男躲匿的旅社將他逮捕歸案，並回到埔里山區尋獲莊男遺體。

南投地院近日判決，松男傷害致死和遺棄屍體罪，各判7年6月和1年徒刑，逃亡時偷多輛機車、小貨車代步應執行8年，其他8個竊盜罪應執刑1年6月；案件上訴至二審，台中高分院撤銷一審判決，涉傷害致死等罪改判8年，其餘竊盜罪部分判刑1年6月，得易科罰金。

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