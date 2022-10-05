▲「超重量級（1800元）」的級距中，暫居第一名的參賽者是「蔡Ｏ嘎」。（圖／翻攝自Facebook／foodpanda）

記者曾筠淇／綜合報導

知名外送平台「Foodpanda」日前推出「訂單錦標賽」的活動，要送出14支iPhone 14 Pro，雖然比賽還沒結束，但Foodpanda也透過粉專公布目前戰況。值得一提的是，名次雖沒有公布完整姓名，但「超重量級」暫居第一的名字實在太特別，讓不少網友一眼認出，而本尊也在留言處現身了。

Foodpanda日前推出「訂單錦標賽」的活動，在9月24日至10月31日期間完成指定金額的線上付款訂單就能參加，一共有12個下單金額區間，只要鎖定其中一個區間，訂單量最多者就可以拿走iPhone。

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Foodpanda也透過粉專公布「戰績快報」，而在「超重量級（1800元）」的級距中，暫居第一名的參賽者是「蔡Ｏ嘎」，訂單數11筆。粉專強調，此名單只截至10月2日的有效訂單，並非獲獎名次，但是現在的1、2名有超高機會能拿到iPhone。

▲蔡阿嘎現身回應。（圖／翻攝自Facebook／foodpanda）

而「蔡Ｏ嘎」這3字也引發網友討論，「超重量級的蔡O嘎該不會是幸福企業的老闆蔡阿嘎吧」、「厲害，佛心老闆」、「二伯都不用進廚房了，樂得輕鬆」、「果然是蔡阿嘎」、「蔡阿嘎第一名是不是你」、「蔡阿嘎第一」。

事後蔡阿嘎也在留言處現身回應，「沒錯！嘎哥就是第一名！」底下更有其他網友直呼，「那個第30名，是不是你妹妹」、「嘎哥厲害了！第30名是不是姑姑」、「我也覺得30名是姑姑」、「羨慕阿嘎財富自由，一個禮拜點了11次1800元以上的餐點」。

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