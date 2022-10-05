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搭虎航吃「小小廚神特製料理」　全家就能買2款新口味金飯糰

▲▼虎航與烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季冠軍得主的台裔女童Liya（朱如茵）合作推出兩道機上餐。（圖／虎航提供）

▲虎航與烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季冠軍得主的台裔女童Liya（朱如茵）合作推出機上餐。（圖／虎航提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航與贏得第八季《小小廚神美國版》冠軍殊榮的台裔女童Liya合作，推出特製機上餐點，虎航表示，短程航線還能選購由Liya監製的全家便利商店金飯糰「香腸炒飯飯糰」和「少一杯蛤蜊飯糰」兩種全新口味。

虎航表示，本次邀請Liya合作，不僅將其在比賽中獲得好評的兩道料理食譜進行改良後，推出「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」和「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」的全新機上餐。

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此外，現更推出由Liya監製，與全家便利商店聯手合作的新口味金飯糰搬上飛機，讓虎迷在搭乘短程航線時，也能在空中享用Liya監製的美味。

此次由Liya監製的「全家」金飯糰，精選高規格且優質的台灣米，特別以全新的圓型飯糰系列呈現，清楚分明的米粒，除了視覺更添份量和飽足感，並配合秋令時節，推出「香腸炒飯飯糰」、「少一杯蛤蜊飯糰」兩種口味。

▲▼虎航與烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季冠軍得主的台裔女童Liya（朱如茵）合作推出兩道機上餐。（圖／虎航提供）

▲虎航表示，短程航線還能選購由Liya監製的全家便利商店金飯糰「香腸炒飯飯糰」和「少一杯蛤蜊飯糰」兩種全新口味。（圖／虎航提供）

其中，香腸炒飯飯糰使用醬香炊飯拌炒洋蔥、香腸丁、炒蛋、培根及蔥花，再加入少許白胡椒提味；少一杯蛤蜊飯糰則以蛤蜊醬香飯搭配炒蛤蜊，並添加三杯要素中的米酒及醬油，且少了麻油讓口味更爽口。

虎航表示，自開航以來，一直致力於推廣台灣美食特色並將其融入機上餐，本次更攜手小小廚神Liya與全家便利商店跨界推出三方聯名產品，目的就是希望讓民眾可以更容易在全台超過4,100間的「全家」店舖購得，隨時品嚐飛機上也吃得到的美味。

即日起，Liya監製的「全家」金飯糰除了在全台「全家」店舖販售之外，也可以在台灣虎航官網上訂購；旅客同步可選購到Liya監製的兩款「全家」金飯糰料理，以及其他豐富的台味特色餐點。

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