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出國跨年！虎航第二波「冬季航班7／20開賣」　7航線都飛日韓

記者李宜秦／台北報導

國門漸開，不少人開始執行下半年出遊計畫，台灣虎航宣布，將於週三（20日）上午10時開賣第二波冬季航班，搭乘時間為2022年10月30日至2023年3月25日，開賣航線包括桃園-旭川、桃園-函館、桃園-仙台、桃園-茨城、桃園-名古屋、桃園-濟州島、高雄-名古屋，共計7條航線。

虎航表示，本次推出的冬季班表開賣價格，皆為單程未稅價，提醒旅客須備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購票。另台灣虎航即日起推出升級版的預辦登機及tigertrip服務，提供給旅客更優質且優惠的飛行體驗。

考量到無紙化登機證已成趨勢，台灣虎航也推出預辦登機2.0，只要透過電腦或手機等電子設備，登入台灣虎航官網指定頁面並輸入旅客相關資料，即可線上辦理報到與登機。

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▲▼虎航第二波冬季航班週三開賣。（圖／虎航）

▲虎航推出預辦登機等服務。（圖／虎航）

旅客於行動裝置中取得專屬電子登機證後，若是沒有託運行李，在航班起飛前30分鐘抵達候機室準備登機，不僅可省去現場報到排隊等待的時間，也可減少接觸，讓搭機更安心。

台灣虎航也推出全新的機加酒tigertrip服務，未來在購買機票時，虎迷們可以透過tigertrip的服務，一站式一次購買機票及飯店，提供虎迷們更多精選特惠飯店外，tigerclub會員可便捷的累積機票回饋金，將不定時推出飯店的驚喜優惠。

▲▼虎航第二波冬季航班週三開賣。（圖／虎航）

▲虎航第二波冬季航班週三開賣。（圖／虎航）

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