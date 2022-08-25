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搭虎航吃《小小廚神》冠軍料理！2道餐點出爐　10／30後航班都能訂

▲▼虎航與烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季冠軍得主的台裔女童Liya（朱如茵）合作推出兩道機上餐。（圖／虎航提供）

▲虎航與烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季冠軍得主的台裔女童Liya（朱如茵）合作推出兩道機上餐。（圖／虎航提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航與烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季冠軍得主的台裔女童Liya（朱如茵）合作，Liya將其在比賽中獲得好評的兩道料理食譜進行改良後，作為台灣虎航的全新機上餐，兩道餐點分別為「蜜汁腿排佐米粉、甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」，凡是於10月30日後（含）出發的航班，皆可選購到Liya特製的美味料理。

《小小廚神美國版》為世界知名米其林三星主廚Gordon Ramsay所主持的烹飪節目，今(2022)年播畢的第八季，最終則是由雙親皆來自台灣Liya贏得冠軍殊榮。

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台灣虎航本次特與Liya合作，精選在比賽中製作的兩道料理，並克服機上的因壓力而有味覺的改變及餐點加熱限制，略微調整配方，推出「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」和「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」的全新機上餐。

「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」以沾烤醬汁來回刷烤雞肉至外皮略帶焦香，再搭配以醬油、蜂蜜、柚子汁等多種醬料調製而成的醬醋米粉，就成為一道清爽又充滿韻味的料理。

▲▼虎航與烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季冠軍得主的台裔女童Liya（朱如茵）合作推出兩道機上餐。（圖／虎航提供）

▲Liya特製蜜汁腿排佐米粉。（圖／虎航提供）

「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」則是把去殼草蝦裹粉油炸後，再淋上特調甜酸醬汁，並搭配鳳梨炒飯品嚐，保證是讓人忍不住一口接一口的完美絕配。

▲▼虎航與烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季冠軍得主的台裔女童Liya（朱如茵）合作推出兩道機上餐。（圖／虎航提供）

▲Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯。（圖／虎航提供）

Liya表示，「酸和甜是我記憶中台灣的味道，也是兩道料理的共同特色。其中，醬醋米粉是爸爸時常在家煮給家人吃的料理；鳳梨炒飯則是某次回台灣吃過覺得既特別又印象深刻的搭配。這次有略微改良配方，更適合在飛機上享用外，也希望台灣的乘客在品嚐料理時能感受到家鄉的味道」。

虎航指出，虎迷們即日起就可以在台灣虎航官網上訂購(https://bit.ly/3PJSciS)，凡是於10月30日後出發的航班，皆可選購到Liya特製的美味料理。

▲▼虎航與烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季冠軍得主的台裔女童Liya（朱如茵）合作推出兩道機上餐。（圖／虎航提供）

▲▼虎航與烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季冠軍得主的台裔女童Liya（朱如茵）合作推出兩道機上餐。（圖／虎航提供）

▲Liya（朱如茵）表示，酸與甜是他心中的台灣味，也是兩道料理的共同點。（圖／虎航提供）

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