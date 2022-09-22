歡慶解封！虎航推「88元單程機票」今15:00開賣　日韓泰都增飛

▲虎航推出解封優惠價格。（圖／台虎提供）

記者李宜秦／台北報導

行政院宣布10月13日後有望開放入境者0+7檢疫措施，日本今日也宣布10月將開放自由行。台灣虎航表示，配合解封好消息，日本、韓國、泰國等航線10月起將增班，全航線增加到超過220個班次，更推出指定航班單程未稅88元起的歡慶解封價，促銷時間為今日15:00起至2022年9月29日晚間23:59止。

虎航表示，10月指定航班有機會以單程未稅88元起的超殺價購買到外；也同時推出全航線單程未稅888元起的慶生價，促銷時間為今日15:00起至2022年9月29日晚間23:59止，搭乘期間為2022年10月1日至2023年3月25日，此優惠價需同時購買來回，優惠機票數量有限。►虎航官網

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▲指揮中心將鬆綁邊境管制。（圖／記者劉亮亨攝）

虎航也推出「虎友募集」活動，第一波為即日起至10月3日，只要追蹤台虎IG，留言想搭台灣虎航去哪個地方並標記朋友、轉發貼文，即有機會抽中台灣虎航不限航點來回機票、吉祥物伴手禮及台虎logo商品等豐富好禮。

第二波活動為即日起至10月14日，使用台虎專屬音樂及 IG Sticker，拍攝專屬旅遊 IG Reels並分享，則短片內容有機會獲得評審團的青睞，第一名可獲得台灣虎航不限航點來回機票2張，「虎友募集」活動預計共將送出8張不限航點來回機票大獎。

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