吳淡如讚跳街舞「不自我設限」　陳時中：政府要當休閒活動組織者

▲陳時中（左）與吳淡如（右）合影。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近日接受作家吳淡如Podcast節目「吳淡如人生實用商學院」訪問，5日釋出最新節目內容，兩人聊到近期陳時中跳街舞的事情，吳稱讚「不太自我設限」，陳則回應說，從年輕到現在，想學新東西的心一直都還在，也希望創造更多遊憩空間，讓「教育權」跟「遊戲權」平等。

陳時中表示，從執業牙醫到成為政務官，是人生很大的轉折點，他過去是倡議者，踏入政府體制後，成了執行者，倡議者有理想，執行者則是要將理想落實；對於這次參選台北市長，陳說，有想法，就要去做出改變。

陳時中透露，自己年輕時認為，既然對現況有所不滿，就應該自己來做，直到後來擔任牙醫師公會理事長、踏入政府部門，都是認為有想法、有不滿，就要試著去解決眼前的問題。

對於參選台北市長，陳時中說，台北發展慢了一點，值得有更多的進步，像台北市的都市再造、老舊住宅更新等都太慢，需要政府公權力提早介入，要政府去溝通、協調，讓大家信任政府，提升成功率。他還說，過程中還能引進更多專業的意見，在專業的前提下，讓大家能好好地談。

陳時中表示，每項制度的推動，都有一道高牆，需要時間，一旦過了之後，就能翻過高牆，他知道自己能夠尊重人，經過尊重，大家的潛力會發揮到最大，形成成就感，達到一個良善的循環，進而讓很多事情能成功。

這次參選過程中，陳時中參與了許多年輕人喜歡的活動，其中也包括街舞。吳淡如評論陳時中表示，陳是個不太自我設限的人。陳時中回應，當市長就要了解各種族群的需要，來調整政策，他也從學街舞的過程中，感受年輕人的活力，正視街舞的場地問題。

陳時中也說，從年輕到現在，想學新東西的心一直都還在。他認為，市民的休閒活動，民間可以做很多，但是政府要當組織者，此外，他也想要為小孩創造更多遊憩的空間，希望「教育權」跟「遊戲權」能夠平等。