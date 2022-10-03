河北平山縣凌晨「規模4.3地震」搖醒當地人：床都在晃！

▲河北省石家莊市平山縣發生規模4.3地震。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省石家莊市平山縣3日凌晨發生規模4.3地震，河北省政府隨即啟動省地震災害IV級應急響應。地震造成震中當地周邊震感明顯，從網友反饋來看，山西太原、忻州等多地有震感。還有石家莊網友表示，「半夜被手機預警震醒」、「床都在晃」。

據中國地震台網測定，10月3日凌晨1時49分在河北石家莊市平山縣發生規模4.3地震，震源深度10公里，震中位於北緯38.35度，東經113.73度。

據河北省應急管理官微消息，震中位於平山縣小覺鎮南5公里、平山縣下口鎮東北11公里、平山縣下槐鎮西11公里，距平山縣城42公里、石家莊市城區74公里。

根據河北省地震應急預案規定，省政府決定自2022年10月3日凌晨4時20分起，啟動省地震災害IV級應急響應。

▲多地網友發文表示有震感。（圖／翻攝自微博）

經石家莊地震監測中心站和石家莊市地震局表示，石家莊市震感較明顯，保定市、邢台市個別地點有感。市區通訊、供電、交通道路狀況正常，暫未接到人員傷亡和財產損失情況報告。

另據北京鐵路今日凌晨4時消息，為確保運輸安全，鐵路部門立即啟動應急預案，對該區域內石太客專、陽大鐵路等線路進行臨時封閉措施並全面檢查設備狀況，導致途徑該地區部分旅客列車晚點，請廣大旅客及時關注車站公告或中國鐵路12306網站信息，妥善安排出行。

10月03日6時左右，經鐵路部門檢查確認，地震未對鐵路設備造成影響，臨時封閉的線路已開通，運行秩序已恢復。