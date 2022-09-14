心碎現場示意圖！法官魂斷池有山　登山杖曝「墜百米深谷路徑」

▲法官陳伯均攀登台中池有山不幸罹難。（現場示意圖／台中消防局二大隊提供）

記者哈勇嘎奧、鄧木卿、蔡怡萍／台中報導

台北地院家事庭法官陳伯均11日與妻小攀登台中池有山，失聯64小時後被發現罹難陳在百米深山谷，從消防局繪製的山區現場示意圖可看出，陳伯均被發現處約於三岔營地下方，從稜線下切沿途發現他遺留的登山杖、鞋帽，今日在一處箭竹林發現他不幸罹難。

▲陳伯均一家人到桃山、池有山登山，在三叉營地附近迷路。（圖／翻攝雪霸國家公園全球資訊網）



依雪霸國家公園的地圖中可看出，從登山口沿著稜線一路行走，可抵達桃山、池有山，陳伯均一家人回程時在三叉營地附近迷路，他要妻小先在原地等候，自行前往探路，因突起大霧迷途沿著山坡下切，與妻小失去聯絡，搜救人員隨即出發找人，並發現了他沿路遺落的登山仗、鞋子衣物等，但並未看見陳伯均身影。

▲北院法官陳伯均登山失聯，現場山區地形相當險峻，搜救不易 。（圖／記者鄧木卿翻攝）



搜救行動持續了64小時，今早蕭添益與洪華駿攀登團隊與消防局第二梯次4位人員，於發現鞋帽處下切20公尺的箭竹林內發現陳伯均遺體，而他下巴撕裂傷、臉部擦傷、手部捲曲，呈現仰躺，目前現場搜救人員，已將遺體打包完成，將以脫拉器材搬運至步道上，再合力移往石瀑區，將申請空勤直升機前往吊掛，而遺體上方的登山杖和鞋子等，初步研判可能是法官在跌落山谷而先前遺落。

▲失聯3日後，14日上午搜救人員尋獲陳伯均遺體 。（圖／記者鄧木卿翻攝）



台北北院轉達陳妻的說法指出，本次的登山是經過事前規劃與申請，並考量出發當日天氣晴朗、颱風動態及妻小的腳程，於凌晨3點半即出發，預計中午12點到1點就可以抵達山下，無奈天氣變化大，起霧影響視線，在距離登山口3.5公里時迷路，陳法官先行探路，以致發生本次事件。