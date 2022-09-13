台中8歲男童貪看秋節煙火　離家1公里迷途！警送返家

▲台中梧棲1名8歲男童貪看秋節煙火，竟跑離家1公里外，後來忘了回家路在街頭遊蕩。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中秋節當晚，各地歡慶團圓都燃放煙火，台中市梧棲區8歲男童為了貪看燦爛夜空，竟被煙花吸引跑出家裡，一路跟著煙火穿越大街小巷，等到夜空恢復黑暗，自己也迷路了，當時已是晚上10點半，男童已在街頭遊蕩1個多小時，還好台中港酒店員工發現後擔心被壞人帶走而報警，警方到場還問了20多分鐘才問出大概住處，平安送回家。

清水警分局梧棲所所長劉凱萍、員警黃芊雨獲報立即趕往現場，報案人發現男童一路跟著1名拾荒老人走，一度還以為男童是被強迫，後來才得知是男童迷了路，不知如何回家，只好跟著拾荒人走，拾荒人也辯駁，他不認識男童，一直要趕男童離開趕不走。

男童懵懵懂懂，嘴巴不斷嘀咕「媽媽說不可以跟陌生人走」，表情很是擔心被家人責罵，由於當時已是晚上11點，警方擔心男童獨自在外非常危險，但男童又無法清楚表達住家地址，就在耐心詢問了20多分鐘後，男童只說了24號及自己名字後，這才依稀猜出原來家在1公里以外。

警方平安送回家後，四處找尋不著焦急等待的父親及奶奶終露喜色，但還是斥責男童只顧看煙火就往外跑，男童父親感激警方協助，讓小孩平安返家。