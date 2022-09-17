登山迷路怎麼辦？5分鐘「安裝手機1功能」能保命　萬人認證有用

▲搜救人員尋獲陳伯均遺體。（圖／記者鄧木卿翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

台北地方法院家事庭法官陳伯均登山斷魂，他陳屍在百米深山谷，警消人員出動黑鷹直升機將遺體吊掛下山，而法醫相驗後，發現陳有多處骨折，研判當時應從高處墜落造成。就怕憾事重演，民眾登山迷路時可利用「離線地圖」保命，關鍵時刻能救回你一輩子的時間。

本站報導，陳伯均在11日凌晨3點半，帶著妻小3人從桃山入山口出發，預定依序攻頂桃山、池有山，從池有山登山口下山，但當天上午11點多在山區遇到大雨濃霧迷路，一家4口停留在距離池有山入山口約3.5公里的三叉營地，陳伯均安頓妻小原地等候，他單獨向前探路，疑因誤入獸徑加上視線不佳，失足墜谷。

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▲陳伯均魂斷池有山 。（圖／台北地院提供）



在當地擔任協作的卡里布灣布農登山隊員廖啓睿指出，天氣好的話，一日單攻桃山跟池有山不難，陳伯均一家出發時的確是好天氣，但他們從桃山入山口花7小時才走到桃山山屋，已比正常狀況慢了約1小時，又碰上大雨，若是來過好幾次的老手，才有辦法繼續攻頂池有山，絕對不是新手可以冒險挑戰的，尤其距離桃山山屋約1.6公里的三叉營地，位於山路的十字路口，非常容易迷路，他自己就曾在那裡走錯路。

為了避免憾事重演，內政部粉專呼籲，如果你準備去登山，請一定要花個5分鐘，學會使用「離線地圖」，當你身在數千公尺海拔的高山，或是走在陡峭崎嶇的溪谷，手機可能連一格訊號都沒有，更別說上網使用導航。

萬一在森林裡迷路時，「離線地圖」就是保命利器，內政部強調，山上地形、氣候多變，沿途更是獸徑夾雜，一個不留神就可能偏離登山路線，朝著危險步步前進。因此即使是再資深的山友，登山時也需要經常停下來打開「離線地圖」，確認自己的方向是否正確。

►各種登山路線免費下載，操作簡單實用



►沒有網路，也能看到自己目前的位置



►跟著山友紀錄的路線，確保沒有走偏

最後，內政部也凝重喊話，「下載『離線地圖』只需要5分鐘，但關鍵時刻，卻能救回你一輩子的時間。」

實用文曝光後，引來萬名網友認證，「離線地圖真的很重要，登山必備」、「離線地圖好用，但濃霧或大雨時還是有使用上的限制，建議國家級百岳登山路徑，叉岔路處能增加指示牌輔助，至於設置的確實位置能請當地協作、山友或志工提出建議」、「登山強烈建議要帶有等高線的紙本地圖和指南針」、「建議將離線地圖的使用訓練，加入國高中的地理課程，從年輕人開始推廣最有用」。