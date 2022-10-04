懷疑說他壞話　莽男動刀殺隔壁老闆！他大喊「我們又不認識」

▲周男殺害隔壁老闆，更一審判刑14年。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市在塑膠工廠工作的周姓男子，懷疑隔壁橡膠工廠徐姓老闆說他壞話，前年11月間埋伏攻擊徐男。徐男倒地後大喊「我們又不認識！」讓周男暴怒，抽出刀刃殺害徐男。一審將周男判刑13年，二審改判14年，全案再經撤銷發回，更一審仍將周男判刑14年。

判決指出，周男（42歲）與死者因工作場域臨近，雖曾打過照面，但素不相識。周男因長期酗酒，已經出現幻聽、多疑的狀況，還出現酒精引起之憂鬱症、懷疑持續性憂鬱症。周男懷疑徐男與公司員工曾經說他壞話，講他是「酒空（台語，意指喝酒喝到腦袋出問題）」，故懷恨在心，打算伺機報仇。

案發於兩年前，傍晚5點左右，周男先到徐男工廠門口埋伏。徐男下班後牽出機車打算離去，這時周男快步搶上，徒手對徐男的臉部一陣重拳，徐男倒地，並大喊「我們又不認識！」周男暴怒，回身到自己的機車內抽出刀刃長13公分的削肉刀，再朝徐男的下巴、右胸、左上臂，猛力刺擊4刀。徐男隨即噴血倒地，徐男同事趕緊將他送醫急救，但因為左上臂遭穿刺切斷肱動脈，引起大量出血，急救1個小時後就宣告不治。而周男行兇後並未逃離，自行到分局報案自首，檢方依照殺人罪提起公訴。

一審法院認定周男因長期有情緒困擾，以大量飲酒方式宣洩或逃避憂鬱心情，伴隨幻聽與疑似關係意念等精神病症狀，受情緒或壓力影響而犯案；另外也考量他符合自首減刑要件，因此將他判刑13年、褫奪公權7年。案件上訴二審，高院改加重判刑14年、褫奪公權7年。

全案再經撤銷發回，高院更一審審理後，仍認定他有罪，考量他持刀攻擊，犯罪手段屬高度暴力行為，故更審仍撤銷一審判決，加重改判14年、褫奪公權7年。可上訴。