計程車界豪華商務艙！LINE TAXI首波推40輛特斯拉　10／21上路

▲LINE TAXI打造「星選科技車」，首波推40輛特斯拉。（圖／LINE TAXI提供）

記者李姿慧／台北報導

為迎接三週年，LINE TAXI今(10/4)宣布推「星選科技車」，主打尊榮服務，以環保減碳電動車為主推出「計程車界的商務艙」車隊，首波40台皆為Tesla特斯拉，10/21起開放上限，初期服務範圍以雙北為主，車資為一般計程車1.2倍。

LINE TAXI 今表示，10/21起將正式上線全新服務「LINE TAXI 星選科技車」，嚴選高規格電動車，所有駕駛皆通過禮賓服務訓練，要打造五星級乘車體驗，堪稱計程車業界的豪華商務艙，第一波「LINE TAXI 星選科技車」預計將派出40台Tesla於雙北地區搶先體驗。

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LINE TAXI指出，根據訪談與數據發現，92%民眾期待搭電動車，99%乘客者希望能在行程中獲得貼心服務體驗，LINE TAXI推出全新服務選項「LINE TAXI星選科技車」，優先採用電動車，首波40台皆為Tesla，多為Model 3車款。

▲LINE TAXI打造「星選科技車」，首波推40輛特斯拉。（圖／LINE TAXI提供）

車內將提供瓶裝水、充電插座，並聘請專業形象顧問團隊為駕駛量身打造禮賓培訓，LINE TAXI指出，「星選科技車」定價為一般計程車的1.2倍，平均多花一杯飲料的價錢，就可以體驗商務艙等級的尊榮服務。

LINE TAXI執行長陳泰成表示，團隊於今（2022）年初開始進行封閉測試，觀察到乘客對於電動車的選擇率、滿意度都很高。

陳泰成指出，星選科技車不僅提供優質服務選項，對電動車駕駛來說，也能獲得更好收入、增加進入計程車市場動機。