買露營車「4天就漏水」火大求償75萬　賣家免賠原因曝

▲男子在網路購買露營車4天居然漏水。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

露營風正夯！家住台北王姓男子去年在網路上看到高雄王姓賣家出售一台露營車，專程南下看車後，還在車上睡了一個晚上，才買了車子一路開回北部，沒想到4天後車子居然漏水，他找維修廠看完後，認為是賣家之前有碰撞過，要求賣家賠償修車費和精神賠償75萬元，但法院審理認為，王姓買家無法證明在交車時就有瑕疵，駁回他的請求。

判決指出，王男去年1月28日在網路看到王姓賣家在出售一台貨車改裝的露營車，他與賣家約好同年2月19日到高雄看車後決定以100萬元購買，王男並在2月27日、3月3日匯款訂金1萬元、尾款99萬元給賣家，並在付完尾款後過戶交車，王男隨即將車開回台北，沒想到3月7日台北下起豪雨，露營車內竟下起小雨，王男通知賣家希望負責修復，但賣家卻說交車時沒有漏水，拒絕負責維修。

王男提告指出，他曾電話詢問改裝露營車的工廠，老闆表示該輛露營車本來沒有問題，但賣家曾不慎撞及車頂部位造成車體結構毀損，常易漏水，原本應該將全部車體翻新才可能不漏水，但賣家卻選擇輕度維修，隨即在網路上販賣這輛露營車，顯見賣家刻意掩蓋車輛的瑕疵，因此要求賠償修車費用65萬餘元和精神損失10萬元。

王姓賣家則辯稱，買家本身是汽車隊的警務人員，對汽車相當熟悉，在買車前就已經當場試車、拍照、錄影，甚至鑽進車底檢查，經詳細檢查後才購買，而且車子交車後過了4天才發現漏水，漏水不屬重大瑕疵，可自行處理，如果露營車車頂早就有撞過，買家應該檢查時就可發現，他卻自己疏忽沒檢查，而且車子交車前也碰過多天大雨都沒漏水，應該是買家自己負修繕責任，而且全新車廂僅需70萬元，買家竟主張修繕價65萬餘元，顯不合理。

法官審理發現，買家買完車後，一路開車經過台東、花蓮、宜蘭返回台北，歷經4天的長途駕駛，在使用狀況不明的情形下，應由買家舉證證明漏水瑕疵是在交車前就存在；改造廠也證稱，防水本來就有時限性，車子不比房子，會到處跑遇到坑洞一定會有碰撞、扭轉有扭曲的問題，所以很難辨別原因，因此認為漏水的原因不能歸咎於賣家，判賣家免賠，全案可上訴。