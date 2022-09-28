知名女編導控渣男騙上床跑了　PTT嗆全名狂轟「不要臉」結局超慘

▲江姓女編導上PTT發文「爆掛」指控翁男性侵他人，反被告上法院，不僅要賠償10萬，還犯誹謗罪處拘役50日。（示意圖／pakutaso）



記者蔡怡萍／台北報導

頗有名氣的江姓女編導透過交友聯誼網站舉辦的活動，認識了在鐵路局任職的翁姓男子，江女卻怒告對方將她騙上床，在網站PTT上以第三方角度發表「【爆卦】鐵路局公務員翁XX性侵我朋友」，指名道姓「不知羞恥到了極點」，反被翁男告上法院，法官認為江女無法證明是誰遭性侵，也沒有要求調查自己遭到性侵一事，判江女須賠10萬元，且犯誹謗罪，處拘役50日，得易科罰金5萬。

江女面對翁男提告表示，她與對方透過交友活動認識，之後翁以交往名義接近她，卻將她騙上床性侵得逞，她不甘受辱、又不想讓人知道她是性侵受害者，才假借是友人的案例向律師朋友求助，律師朋友聽到認為應該公開此事，放爛翁男的名聲，才上網以「朋友遭性侵」的角度發表文章，陳述受侵犯的事實，並不算誹謗。

但法院看了江女發表的文字內容，裡面都以第三人稱角度描寫，無法看出受害者是江女本人，到了法庭才改口說主角就是她自己，該文章已無法認定與事實相符，且江女曾在偵訊時說到，她與翁曾往來一段時間，她認為翁騙她上床才沒來往，向翁求償卻換來惡劣態度，之後更看到翁放了1張與其他女生的照片，看起來很得意，「讓我很氣憤」。

另一方面，江女發文時間點在2019年7月26日，她指稱遭侵犯在2018年9月7日，已長達11個月之久；且江女說過氣憤翁對她態度不佳、又看見女性合照，並只有說被翁騙上床，但如何違反其意願、如何性侵等情節她都前後不一，綜合以上觀點，法官認為江女上PTT發文的目的，不無刻意渲染、意圖詆毀翁男名譽，而非真的出於自辯而控訴。

台北地院刑事判決認為，江女以寫出本名的標題指稱「鐵路局公務員性侵我朋友」，強調「實在是不知羞恥到了極點」，已達貶損人格與社會評價，內容又不實指控在先，充滿情緒性詞句的人身攻擊，依散布文字誹謗罪，處江女拘役50日，可易科罰金5萬元，仍可上訴。