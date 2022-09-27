前男友偷拍激戰片PO網　她裸體全被友人看光！渣男判刑不准易科

▲魏男偷拍下與前女友小菲的性愛過程，分手後將影片放上網路，被小菲朋友看見後她崩潰提告。（圖／免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

一名魏姓男子與前女友小菲（化名）交往期間，偷拍下2人床戰的性愛影片，分手後卻將影片放上網路供人觀賞，小菲的友人在通訊軟體群組內發現影片，才趕緊通知小菲，她大為崩潰，一氣之下怒告前男友，台中地院依無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處8個月徒刑，沒收偷拍手機。

住在台中的魏男與前女友小菲，從2017年底交往到2019年7月間分手，期間他竟偷偷架設錄影設備，錄下2人滾床激戰的過程；分手後，魏男卻自行將這些影片放上網路，經網友下載轉發後，小菲的一名友人偶然在通訊軟體TELEGRAM「R-18」群組看到影片，他再轉傳給另名友人，小菲才輾轉得知被前男友偷拍性愛片並外流，氣得提告妨害祕密。

法官審理後認為，魏男供稱為了助興拍攝性愛片，有經過小菲同意，拍完也有給她看過，但畫面中有一段小菲要起身，魏男卻將她押回床上並說「不要起來」，過程中也讓小菲背對鏡頭、到結束都沒看向手機方向。

此外，魏男對於如何得到小菲同意的說詞也反覆不一，他表示他將手機擺放在床尾，反覆下床按暫停、開始，小菲也很清楚，一切「應該看得到也知道」，但這只是他的主觀認為，再者，2人雖曾為男女朋友，並有拍過其它性交影片，但也不等於小菲在交往期間已概括放棄保護自我隱私。

台中地院審理期間，小菲出庭都哭泣不已，而魏男態度輕浮否認犯行，也無意願與小菲和解，素行不佳，依無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑8個月，不得易科罰金，犯案用手機沒收，仍可上訴。